Pique: Ne želim nositi dresa Barcelone, da bi bil drugi ali tretji

Prvi namigi so se pojavili že po porazu Barce proti Bayernu v Ligi prvakov (0:3), ekipa pa je vse od začetka sezone neuspešna tudi v domačem španskem prvenstvu, v katerem vse bolj zaostaja za vodilnima tekmecema iz Madrida. Real ji ob odigrani tekmi več beži za sedem točk, Atletico za pet. Za pomiritev položaja se trudijo vsaj nogometaši. Izkušeni 34-letni Gerard Pique je po tekmi za španske medije dejal: "Prestajamo težko obdobje, kakršnih nismo vajeni. Vsi si želimo zmag. Zdaj pa se lahko pritožujemo ali pa še bolj garamo. Igralci pa smo v prvi vrsti tukaj zato, da garamo." Glasni so tudi navijači, ki kritizirajo ekipo in trenerja. Pique pa jim vrača: "Ne želim nositi dresa Barcelone, da bi bil drugi ali tretji. Tukaj sem zato, da osvajamo naslove." Navijače in tudi nogometaše v slačilnici je zmotilo razmišljanje trenerja Ronalda Koemana, ki je na glas in brez dlake na jeziku sporočil, da z ekipo, ki jo ima na razpolago, ne more v boj za naslov španskega prvaka. "Ne morem na vrh, lahko pa se vključimo v borbo za mesta pri vrhu," je katalonskemu El Mundu Deportivu zaupal Nizozemec in močno ujezil armado Barcinih pristašev. Na izjavo sta se po gostovanju v Cadizu, ko je bil prvi mož ekipe vratar Marc-Andre ter Stegen, ki je najzaslužnejši za to, da je blaugrana osvojila vsaj piškavo točko, odzvala omenjeni Pique in Sergi Roberto.