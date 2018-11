Pique o problematičnem Dembeleju: Vsi smo delali takšne napake

Pique: Vsi smo tu, da mu pomagamo O Dembeleju je bilo spet veliko govora pred nedeljsko tekmo z Betisom , ki je nato Barci na domačem Camp Nouu zadal boleč poraz (3:4). Francoza zaradi četrtkovih dogodkov, ko naj bi ga trener Ernesto Valverde s sodelavci zaman poskušal priklicati, ker je manjkal na treningu, ni bilo v kadru za tekmo. S soigralci, ki prav tako niso konkurirali za nastop, si jo je ogledal s tribun, a na stadion prišel tik pred prvim sodnikovim žvižgom, kamere pa so ga na začet ku drugega polčasa ujele med iskanjem svojega sedeža, ko so njegovi soigralci na zelenici igra li že tri minute.

"To je bila trenerjeva odločitev,"je o Dembelejevi odsotnosti povedal branilec Gerard Pique."Velik talent je in ima veliko prostora za napredek. Če ga trener ne uvrsti v kader, je to zato, da mu pomaga, da se izboljša. Vsi smo tu, da mu pomagamo. Vsi smo bili tako mladi, vsi smo delali takšne napake. Iz izkušenj lahko povem, da je potrebno učiti, da nogomet traja vseh 24 ur. Moraš ga živeti od prve do zadnje minute. Prepričan sem, da to ve in da se bo sčasoma izboljšal."

Pri Barceloni se je potrebno nenehno dokazovati

Dembele naj bi se v četrtek javil šele po uri in pol z besedami, da je imel prazno baterijo in da ima želodčne težave. Direktor kluba Guillermo Amor ga je javno opozoril, da je za uspeh na Camp Nouu potrebno nekaj več kot to, kar je talentiranemu Francozu uspelo do sedaj.

"Vsi profesionalci v klubu se morajo vedno pomikati naprej. Morajo živeti s poklicem in trdo delati vsak dan, da bi igrali,"je dejal Amor. "Pri Barceloni se moraš dokazovati vsak dan, na tekmah in treningih. Veliko je potrebno, da lahko igraš za Barcelono, veliko. Veliko je dobrih igralcev. Moraš igrati, kjer ti rečejo, da boš igral, igrati toliko minut, kolikor ti jih namenijo, ko pa ne igraš, moraš biti potrpežljiv in čakati na svojo priložnost. Moraš biti pripravljen, ko pride."

Nekdanji član Evreuxa in Rennesa je sezono odprl s kar petimi goli na uvodnih šestih tekmah, a je tekmo v Primeri Division nazadnje začel konec septembra, vse od tedaj pa Valverde bolj zaupa srednjemu vezistu Arthurju Melu, v napadu pa je nezamenljivi trio Lionel Messi-Luis Suarez-Philippe Coutinho. Dembele ni začel niti uspešnega "el clasica", a je vstopil s klopi in proti Realu podal za zadnji, peti gol Suareza (5:1). Kot rezervist je nazadnje zadel prejšnji teden, ko je Barca v izjemnem slogu uprizorila preobrat pri Rayu Vallecanu (3:2). Na zadnji tekmi Lige prvakov z Interjem (1:1) je v Milanu igral v prvi postavi, nato pa izpustil zdaj že famozni četrtkov trening.