Pique o Superligi: Si res želimo, da bi klubi, kot so Napoli, Sevilla in Leicester, izginili?

"Če se postavim v čevlje predsednika Barcelone, v katerih je trenutno Laporta, mi zagotovo ne bi bilo lahko. In tudi zanj ni. Laporta je podedoval zelo slabo ekonomsko stanje. Odločal se bo tako, da bo najboljše za klub. Barca je eden od ustanoviteljev Superlige, kar je odraz slabega ekonomskega stanja," je v intervjuju za Movistar najprej pojasnil Pique, ki pa je bil v nadaljevanju do zamisli o Superligi najbolj bogatih evropskih klubov bistveno bolj oster.

V nedeljo je 12 klubov (šest angleških in po trije iz Španije ter Italije, op. a.) naznanilo ustanovitev novega nogometnega tekmovanja, iz katerega pa je v 48 urah izstopilo kar devet prvotnih ustanoviteljev. Ostali so le še Real Madrid, Barcelona in Juventus. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v intervjuju za našo medijsko hišo dejal, da od vpletenih še najmanj zameri predsedniku Barcelone Joanu Laporti , ki to funkcijo opravlja le nekaj mesecev. Podobnega mnenja pa je tudi osrednji branilec katalonskega ponosa Gerard Pique , ki razume, zakaj se je 58-letnik na vrhu kluba s Camp Noua odločil za pridružitev tekmovanju, čeprav to, kot je dodal, nikakor ni bila najbolj zdrava ideja.

"Klubi so dejali, da bi radi ostali v državnih prvenstvih. Takoj, ko bo prišla nova finančna kriza, se bo tudi to spremenilo. Za njimi namreč stojijo investicijski skladi in banke, oni se bodo o tem odločali, ne pa klubi. Zatem bi se lahko kar naenkrat odločili, da tekme iz srede prestavijo na konec tedna, pojasnila za to pa ne bomo dobili, le tekmovalni model sreda–sobota bo stopil v veljavo,"je svoje pomisleke o Superligi, za katero pa je bolj ali manj že jasno, da bo ostala le neuresničena želja peščice, razkril španski branilec.

Pique se tudi boji, da bi takšno tekmovanje pokopalo številne klube, ki vanj ne bi bili vključeni, čeprav imajo iz leta v leto odlične rezultate tudi na evropski sceni: "Ta poteza bi domačim prvenstvom odvzela prihodke in celoten sistem bi se uničil. Ali si res to želimo? Ali si res želimo, da bi klubi, kot so Sevilla, Valencia, Everton, Leicester in Napoli, izginili? To je pot, po kateri gremo. Gre za ameriški model, ki ima dobre, a tudi slabe stvari. Jasno je, da se (model, op. a.) mora spremeniti. Moramo najti ravnovesje, v katerem bodo veliki klubi sobivali z manjšimi. V La Ligi in Uefi bi morale velike ekipe imeti večjo težo, a da bi celoten ekosistem uničili ... Ljudje bi na ta način izgubili službe."

"Kar se dogaja, je refleksija družbe. To je čisti kapitalizem, kar pa ni najbolj uravnotežen model, za katerega bi si morali prizadevati," je še zaključil nekdanji svetovni in evropski prvak s špansko reprezentanco.