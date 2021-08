Pique pojasnil svoje znane 'selfije'

Pique je pojasnil, da mu včasih v življenju postane dolgčas in tako ga je preganjal z objavami selfijev. Poleg tega se je pri tem zelo zabaval. Dodal je, da Instagrama poprej ni veliko uporabljal ter da so bili nekateri mnenja, da gre pri njegovih zadnjih objavah za kakšno marketinško potezo, kar je kasneje tudi zanikal. "Vsi me sprašujejo o selfijih. V mojem življenju je prišlo do trenutka, ko mi je včasih dolgčas. In nič. Instagram me ni preveč zanimal. Ne vidim nobene koristi od tega. Obstajajo ljudje, ki radi objavijo vse, kar počnejo v svojem življenju, dejavnostih in podobno. In resnica je, da nisem ravno del tega," je dejal.