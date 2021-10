Pique pred El Clasicom pomahal v slovo: Vem, da mi je ostalo še malo časa

Gerard Pique zagotavlja, da bo na nedeljskem El Clasicu predvsem užival, nogometaši pa se bodo tudi zabavali. Kljub temu je pred nedeljsko vročico, ki jo bomo ob 16.10 prenašali na VOYO, opozoril, da ima tudi Real nekaj izjemnih igralcev, ki bodo vsekakor velika ovira za katalonski ponos.

Zmaga Barcelone nad Valencio s 3:1 in nedavni izid proti Dinamu iz Kijeva v Ligi prvakov z 1:0 je ublažil pritisk na Ronalda Koemana tik pred velikim spektaklom, ki ga nogometni privrženci nestrpno pričakujejo. Pred tekmo vseh tekem je spregovoril tudi legendarni branilec Barcelone. Kot je že nekajkrat ponovil, je Gerard Pique znova vrgel kost, da je njegovo slovo od nogometnih zelenic zelo blizu. Znano je, da si želi kariero zaključiti v Barceloni in po upokojitvi ne želi zaigrati za noben drug klub. Toda dejstvo je, da na nogometnih zelenicah še kar uživa ter da točnega datuma nikoli ni izpostavil. Čez nekaj dni ga čaka stadion domačih navijačev, ki so na takšnih obračunih vsekakor pomemben dejavnik ter strah in trepet tekmecev.

Pred nedeljsko tekmo, ki velja za eno večjih v Španiji, je povedal, da je El Clasico več kot samo preprosta igra ter več kot samo osvojene tri točke. Zmaga nad večnim tekmecem ti daje moč in pogum ter novo zaupanje, kar je v svetu nogometa zelo pomembno. Če osvojiš El Clasico, pomeni, da lahko premagaš Madrid ter tudi ostale tekmece v ligi. Ta igra je zelo pomembna, trenutno je Barcelona v dobri dinamiki ter močno pripravljena. Toda na takšnih tekmah ni favorita – obe ekipi sta dobro pripravljeni. Trenutno na vrhu La Lige kraljuje Real Sociedad, na drugem mestu pa je madridski Real. Barcelona je šele sedma. Toda dejstvo je, da sta Barcelona in Real Madrid dve največji svetovni nogometni ekipi, tekmi med njima pa privabljajo več kot 500 milijonov ljudi po vsem svetu, ne samo v Španiji.

icon-expand Gerard Pique FOTO: AP

Pique se je seveda dotaknil tudi odhoda legendarnega Lionela Messija, češ da klub v takšnih trenutkih potrebuje igralca, ki bi mu bil vsaj nekoliko podoben. Tukaj pa je beseda nanesla na mladega zvezdnika – to je Ansu Fati, komaj 19-letni španski reprezentant. Za zdaj je zaradi svojih odličnih predstav pomemben član ekipe, toda nikoli ne gre pozabiti, da je fant še zelo mlad. Za vse je potreben čas, tudi za mlade igralce. In ravno ti mladi igralci z obeh strani bodo zelo pomembni na nedeljski tekmi. Čeprav mladi, bodo vsekakor morali sprejeti določeno mero odgovornosti in pritiska. Pique je mnenja, da je Vinicius Junior eden izmed boljših igralcev ta trenutek in vsekakor močno orožje nasprotnika. Kdo bo znal orožje bolje uporabiti, pa bomo izvedeli že kaj kmalu.

icon-expand Ansu Fati FOTO: AP