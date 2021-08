Barcelona ostaja Messiju dolžna 52 milijonov evrov, Pique pristal na znižanje plače

Nizozemec Memphis Depay, Španec Eric Garcia in albanski reprezentant Rey Manaj so registrirani za igranje v španski nogometni ligi, je na svoji spletni strani objavila Barcelona. Katalonski klub je dodal, da je bilo to mogoče le, ker je Gerard Pique pristal "na občutno znižanje plače". Barcelona pa se s tem finančnih skrbi še ni rešila, Lionelu Messiju, ki je nedavno zapustil klub, je dolžna še 52 milijonov evrov.

S tem so sedaj vsi člani prve ekipe Barcelone na voljo trenerju Ronaldu Koemanu za nedeljski uvodni obračun Barcelone v novi sezoni la ligi proti Realu Sociedadu. Vodstvo kluba si obenem prizadeva, da bi tudi kapetan Sergio Busquets in njegov drugi pomočnik Jordi Alba sprejela znižanje plač "in se prilagodila trenutnim finančnim razmeram v klubi", je dodala v sporočilu Barcelona. icon-expand Gerard Pique FOTO: AP Po poročanju špaskih medijev pa se Barcelona kljub temu, da je najbolje plačani igralec zvezdnik Lionel Messi pred kratkim zapustil klub, še ni znebila njegove vrtoglave plače. Barca namreč Messiju dolguje še znesek, ki znaša 52 milijonov evrov. Gre za plače, katerih izplačilo je bilo po dogovoru med klubom in igralci odloženo. Španski klub naj bi omenjeni dolg poravnal do konca leta 2022. Messi pa se v tem času v Parizu že uigrava z novimi soigralci. V petek je s svojo novo ekipo oddelal drugi trening, v soboto pa bo pred ligaško tekmo proti Strassbourgu predstavljen domačim navijačem na Parku princev. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke