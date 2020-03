Kapetan Barce Pique je 'opazil': Real na nobenem El clasicu ni bil tako slab

"V prvem polčasu je bil Real zelo slab. Pravzaprav se ne spomnim, da bi bil pred svojimi gledalci tako nebogljen, ko gre za El clasice. Kontrolirali smo tok dogodkov in naš gol je preprosto ves čas visel v zraku," je opazil katalonski kapetan, ki je vendarle dodal, da je bil tekmec v nadaljevanju le nekaj bolj nevaren ... "V drugem delu so nas malo stisnili, a nismo kaj posebej trpeli. Uspelo pa jim je doseči zadetek v najslabšem možnem trenutku za nas. Ne želim, da vse skupaj izpade, kot da iščem izgovore in krivca ne želim iskati v našem taboru, toda opazil pač sem, da je bil Real slab in si ni zaslužil zmage. To sem videl," je zaključil in poudaril, da je Barco na Bernabeuu pač pokopala slaba realizacija.