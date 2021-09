Pique se je ponorčeval iz sage Mbappe: 'Nosil bo številko 7'

V članku je španska Marca ugibala, ali bo nosil številko 5, 19 ali 23, no, Gerard Pique pa je vsem pojasnil, da bo Kylian Mbappe ostal pri številki 7. Spomnimo: Real Madrid je na zadnji dan prestopnega roka še povišal svojo ponudbo, na mizo je dal 200 milijonov evrov, a so jih Parižani – po pisanju španskega AS-a kar katarski emir, šejk Tamim bin Hamad Al Thani – zavrnili in se odločili, da Mbappeja ne dajo iz svojih rok. Francoz je sicer v zadnjih dneh zavrnil astronomsko plačo, ki bi mu jo prinesla nova pogodba s Parižani, in sicer so mu v PSG-ju ponujali kar neverjetnih 45 milijonov evrov letne plače, tako da bi bil pri Parižanih bolje plačan kot superzvezdnika Lionel Messi in Neymar.

Real s predsednikom Florentinom Perezom na čelu upa, da mu bo Mbappeja uspelo pripeljati v zimskem prestopnem roku. A če bo Parižanom uspelo prepričati Mbappeja, da podaljša pogodbo (ta je za zdaj veljavna le do poletja 2022), se utegne veliki Perezov načrt povsem izjaloviti.