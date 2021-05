Pique: Če do konca premagamo vse, bomo imeli možnosti za naslov

Osrednji branilec katalonskega ponosa je dodal: "Vemo, kakšna je situacija in da nismo odvisni zgolj od sebe. A glede na rezultate v tej sezoni mislim, da je prvenstvo še vedno odprto. Še tri tekme so pred nami. Če bomo slavili na vseh, bomo imeli možnosti."

"Atletico je verjetno najboljša obrambna ekipa v ligi, proti njim si je zelo težko ustvarjati priložnosti, zato bi morali svoje bolje izkoristiti," se je 34-letnik še enkrat dotaknil tekme, na kateri je za domače najlepšo priložnost v 85. minuti z glavo zapravilOusmane Dembele.

Na vprašanje Movistarjevega novinarja, kaj vse se še lahko zgodi do konca sezone, je Pique odgovoril:"Karkoli. Če bo Real zmagal vse štiri tekme, bo postal prvak, a v tej sezoni smo videli, da so ekipe le stežka zanesljive. To je ena od sezon z najmanj točkami v zgodovini, ki je obenem tudi ena najbolj napetih. Če bomo do konca premagali vse, bomo imeli možnosti. Verjetno bomo razplet dočakali na zadnji igralni dan."

Barcelono v naslednjem krogu čaka gostovanje pri Levanteju, nato domača tekma s Celto iz Viga, za konec pa še gostujoči obračun na Ipurui, kjer domuje Eibar. Na drugi strani ima Real bistveno zahtevnejši razpored. Po domači tekmi s Sevillo se bo udaril še z Granado in Athleticom iz Bilbaa (obe tekmi bo odigral v gosteh, op. a.), v 38. krogu pa v Madrid prihaja rumena podmornica iz Villarreala. Atlete v sredo čaka domača tekma z Real Sociedadom, nato na Wando prihaja še Osasuna, v zadnjem krogu pa bodo gostovali pri Realu iz Valladolida, ki se obupano bori za obstanek.