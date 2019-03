Pique: Zlatan je človek, ki ima denar raje kot kdor koli drug na svetu

Gerard Pique in Zlatan Ibrahimović na tekmi Lige prvakov med Barcelono in PSG-jem leta 2013.

Katalonski branilec Gerard Pique se je še pred koncem nogometne kariere podal v poslovne vode, eden njegovih bolj prepoznavnih projektov je teniški Davisov pokal. "Imam več denarja, kot je letošnji proračun Espanyola," se je branilec Barcelone pošalil na račun mestnih tekmecev. "In ne, to ni le 57 milijonov, je precej več kot to," je dodal Pique. Priznal je, da pozna nekoga, ki še bolj skrbi za svoje bogastvo, kot on sam. In to je nihče drug kot švedski nogometaš balkanskih korenin Zlatan Ibrahimović. "Je človek, ki ima denar raje kot kdor koli drug na Zemlji," je povedal 32-letni branilec, ki je razkril še anekdoto s časov, ko je Zlatan še igral v Barceloni. "Nekega dne nam je dejal, da denar ni najpomembnejša stvar na svetu. Nič nismo rekli, nato pa je nadaljeval: ’Imeti veliko denarja je najpomembnejša stvar,'" je povedal Pique.

O argentinskemu reprezentantu Lionelu Messiju, s katerim si garderobo v Barceloni delita že vrsto let, pa je dejal, da ni tako sramežljiv, kot se zdi na prvi pogled. "Messi ima zelo ironičen način humorja, je daleč od sramežljive osebe, kot se kaže v javnosti. Pravzaprav je eden večjih šaljivcev, ki jih poznam," je razkril Pique.