Pique znova stopil na žulj: 'Je odličen branilec, a o pravu ne ve veliko'

"V tej državi ni zaprtih politikov. So pa ljudje, ki so želeli storiti zločin upora in se jim zato sodi," je še pojasnil Tebas. "Vztrajam, odličen nogometaš, odličen podjetnik, toda slab pravnik," je še enkrat poudaril predsednik LaLige. Pique je z besedami ciljal na zaprte nekdanje politike, ki so načrtovali osamosvojitev Katalonije, nato pa so jih španske oblasti obtožile državnega upora.

Tebas, ki je načelu ene najmočnejših nogometnih lig v Evropi, je sicer potrdil, da je res, da ga vabijo tako v Premier League kot italijansko Serie A. A kot je dejal, je v Španiji srečen. "Sem zelo vesel, da me hočejo vsepovsod. Nekateri govorijo, da so to manevri, s katerimi si želim zvišati plačo, a temu ni tako. Ponosen sem na ponudbe, toda v Španiji se dobro počutim," je pojasnil Tebas.