Pique Barco že odpisal v boju za naslov: 'Ne vem, kjer bi lahko Real izgubil kakšno točko'

Nogometaši Barcelone so v 29. krogu španske nogometne lige na gostovanju v Sevilli le remizirali. Tekma se je končala brez golov, vodilna ekipa prvenstva pa je izgubila pomembni točki. V boju za prvaka ima zdaj Real iz Madrida vse v svojih rokah, s tekmo manj zaostaja tri točke in če dobi vse dvoboje do konca, bo prvak. Madridčani imajo namreč v primeru istega števila točk prednost, ker so v medsebojnih tekmah boljši od Barcelone. Gerard Pique je večne tekmec iz Madrida že ustoličil za prvake ...

icon-expand Gerard Pique FOTO: AP

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Sevilli, na igrišču stadiona Ramon Sanchez Pizjuan, so bili domači celo nevarnejši tekmec. Gosti so sicer imeli terensko premoč, a so grozili le iz prekinitev, medtem ko so bili tekmeci nevarni v protinapadih, gostujoči vratarMarc Andre ter Stegen je imel več dela od Tomaša Vaclika na drugi strani. Barcelona pa bi kljub temu v končnici tekme lahko zmagala. Edina prava priložnost gostov se je v 88. minuti ponudila Luisu Suarezu, a je iz ugodnega položaja streljal čez gol. To bi lahko kmalu zatem kaznovalSergio Reguilon, a tudi on ter Stegna ni znal premagati.

Barcin kapetan Lionel Messi je v Andaluziji zaman iskal jubilejni 700 gol v karieri. Argentinec je imel nekaj priložnosti, a je tekmo končal z "ničlo".

"Glede na videno na zadnjih dveh tekmah bomo težko prvaki. Ne mislim zato, ker nismo več odvisni sami pod sebe. Gre bolj za to, kako igramo. Proti Sevilli smo bili večji del slabi. Čeprav smo imeli terensko iniciativo in smo kontrolirali dogodke na igrišču, pa nam je kar veliko manjkalo do zmage," je za El Mundo Deportivo priznal Barcin štoperGerard Pique in nadaljeval v smeri, da je sedaj Real tisti, ki je v prednosti, pa čeprav zaostaja za tri točke, ob odigrani tekmi manj. "Madridčani so sedaj v prednosti. Ne vem, če sploh lahko izgubijo kakšno točko do konca sezone. Zelo težko je računati na to," je že skoraj odpisal Barcelono v boju za naslov nadomestni kapetan blaugrane, ki je izjavo za El Mundo Deportivo bržkone dal še vroč in po slabi tekmi v Andaluziji, ko je njegova ekipa zaman napadala in iskala gol za zmago in nove tri točke. Strateg katalonskega ponosaQuique Setienje novinarjem moral komentirati presenetljivo pesimistične besede svojega izkušenega varovanca ...

icon-expand Quique Setien FOTO: AP