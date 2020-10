Kritika Gerarda Piqueja: To je barbarsko

Kot kaže, imajo pri Barceloni celo kopico težav. Poraz na El Clasicu proti Realu morda niti ni najbolj ključna, saj se "kuha" tudi zaradi zahteve vodstva kluba za znižanje plač igralcev, poleg tega pa še ni pozabljena epizoda z prvim obrazom Barce, Leom Messijem. Argentinec je hotel zapustiti katalonsko zasedbo ob koncu sezone, a mu vodilni možje niso dovolili. Na to je, še pred velikim derbijem, opozoril tudi Gerard Pique, veliko "puščic" pa leti v smeri predsednika Josepa Bartomeua. Sporno je bilo tudi dejstvo, da je bilo veliko kritik na družbenih omrežjih na račun igralcev in to kot kaže naročeno in tudi plačano s strani kluba.

"Kot igralec Barcelone vidim, da je klub porabil veliko denarja. Denarja, ki je šel za kritiziranje ljudi, tistih, ki so zgodovinsko povezani s klubom, kot tudi aktivnih nogometašev in to je barbarsko. Vprašal sem Bartomeua, za razlago, pa je dejal: "Gerard, nisem vedel," in sem mu verjel. Potem, kasneje, sem videl, da je ta oseba, ki je opravljala to delo in naročala vse skupaj, še vedno v klubu. To me je zares prizadelo. Je to boleče? Seveda, ali lahko kaj storim glede tega? Nič, " je dejal izkušeni branilec v izjavi za La Vanguardio.