Piquejev drugoligaš s pomočjo navijačev odigral zasneženo tekmo

Tekma v zasneženi Andori FOTO: Profimedia

Gerard Pique je leta 2018 kupil FC Andorro, ki za razliko od ostalih klubov iz te majhne državice nastopa v španski nogometni piramidi. Lani si je klub, ustanovljen leta 1942, priboril mesto v drugi najmočnejši španski ligi, kjer trenutno zaseda 13. mesto. V soboto so gostili svoje sosede z lestvice, 14. uvrščeno ekipo Cultural Leonese, in remizirali z rezultatom 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tekma se je začela dve uri po predvidenem začetku, saj je tisti dan v Andori močno snežilo. Zjutraj so se tamkajšnji prebivalci prebudili v snežni odeji, debeli dobrih 20 centimetrov. Videti je bilo že, da bo tekma odpovedana, a se je na družbenih omrežjih oglasil Pique, ki je navijače pozval k pomoči pri čiščenju terena. Lokalni in gostujoči nogometni privrženci so prišli v velikem številu, prijeli za lopate in igrišče pripravili za tekmo.

Navijači Culturala so pomagali čistiti teren FOTO: X