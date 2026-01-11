Piquejev drugoligaš s pomočjo navijačev odigral zasneženo tekmo

Gerard Pique je leta 2018 kupil FC Andorro, ki za razliko od ostalih klubov iz te majhne državice nastopa v španski nogometni piramidi. Lani si je klub, ustanovljen leta 1942, priboril mesto v drugi najmočnejši španski ligi, kjer trenutno zaseda 13. mesto. V soboto so gostili svoje sosede z lestvice, 14. uvrščeno ekipo Cultural Leonese, in remizirali z rezultatom 1:1.
Tekma se je začela dve uri po predvidenem začetku, saj je tisti dan v Andori močno snežilo. Zjutraj so se tamkajšnji prebivalci prebudili v snežni odeji, debeli dobrih 20 centimetrov. Videti je bilo že, da bo tekma odpovedana, a se je na družbenih omrežjih oglasil Pique, ki je navijače pozval k pomoči pri čiščenju terena. Lokalni in gostujoči nogometni privrženci so prišli v velikem številu, prijeli za lopate in igrišče pripravili za tekmo.
Pri čiščenju so sodelovali tudi najzvestejši navijači gostujoče ekipe iz Leona, člani ultras skupine Orgullo Cazurro. Šlo je sicer za navijače iz podskupine, ki prihajajo iz veliko bližje Barcelone, a je njihov trud kljub temu vreden pohvale. Nogomet je znova napisal lepo zgodbo o medsebojnem spoštovanju in sodelovanju; lahko bi rekli, da je šlo za pravo zimsko pravljico.
