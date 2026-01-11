Naslovnica
Nogomet

Piquejev drugoligaš s pomočjo navijačev odigral zasneženo tekmo

Andora, 11. 01. 2026 12.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Gerrard Pique pri čiščenju snega

Španski drugoligaš iz Andore je v soboto doma na prav posebni tekmi proti Cultural Leonese remiziral z 1:1. Na dan obračuna je v tej evropski državici zapadlo več kot 20 centimetrov snega, kar je skorajda odpisalo srečanje 2. španske lige. A je lastnik kluba Gerard Pique z apelom prepričal navijače, da so prijeli za lopate in sami očistili teren ter tako poskrbeli, da se je tekma odigrala.

Tekma v zasneženi Andori
Tekma v zasneženi Andori
FOTO: Profimedia

Gerard Pique je leta 2018 kupil FC Andorro, ki za razliko od ostalih klubov iz te majhne državice nastopa v španski nogometni piramidi. Lani si je klub, ustanovljen leta 1942, priboril mesto v drugi najmočnejši španski ligi, kjer trenutno zaseda 13. mesto. V soboto so gostili svoje sosede z lestvice, 14. uvrščeno ekipo Cultural Leonese, in remizirali z rezultatom 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma se je začela dve uri po predvidenem začetku, saj je tisti dan v Andori močno snežilo. Zjutraj so se tamkajšnji prebivalci prebudili v snežni odeji, debeli dobrih 20 centimetrov. Videti je bilo že, da bo tekma odpovedana, a se je na družbenih omrežjih oglasil Pique, ki je navijače pozval k pomoči pri čiščenju terena. Lokalni in gostujoči nogometni privrženci so prišli v velikem številu, prijeli za lopate in igrišče pripravili za tekmo.

Navijači Culturala so pomagali čistiti teren
Navijači Culturala so pomagali čistiti teren
FOTO: X

Pri čiščenju so sodelovali tudi najzvestejši navijači gostujoče ekipe iz Leona, člani ultras skupine Orgullo Cazurro. Šlo je sicer za navijače iz podskupine, ki prihajajo iz veliko bližje Barcelone, a je njihov trud kljub temu vreden pohvale. Nogomet je znova napisal lepo zgodbo o medsebojnem spoštovanju in sodelovanju; lahko bi rekli, da je šlo za pravo zimsko pravljico.

