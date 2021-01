Pirlo diplomatsko o Ronaldu: Je svoboden državljan

Italijanski mediji so se v četrtek razpisali o proslavljanju rojstnega dne Georgine Rodriguez, partnerice zvezdnika Juventusa Cristiana Ronalda, saj se je špansko-portugalski par znašel v policijski preiskavi zaradi domnevnega kršenja vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Na družbenih omrežjih sta namreč objavila, nato pa hitro izbrisala videoposnetek vožnje na motornih saneh iz doline Aoste, kjer pa obiski zaradi turističnih namenov trenutno niso dovoljeni, saj je regija na oranžnem seznamu. Ene od izjem so sicer lastništvo nepremičnine in seveda delovne obveznosti, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Najboljšemu strelcu italijanskega državnega prvenstva naj bi grozila visoka kazen, v imenu Juventusa pa se je v petek pred gostovanjem v Genovi odzval trener članskega moštva Andrea Pirlo.

'Ko zapustijo trening, sami odgovarjajo za svoja dejanja'

"Ronaldo je imel prost dan, vsi pa lahko v zasebnem življenju počnejo, kar si želijo," je dejal Pirlo, ki je sam sicer velik poznavalec (in tudi pridelovalec) vina. "Ko so tukaj, so pod mojim nadzorom, ko pa zapustijo trening, so svobodni državljani in sami odgovarjajo za svoja dejanja," je še dodal Pirlo.

Ronaldo je sicer zaradi kršenja protokolov že dvignil kar nekaj prahu v Italiji, potem ko se je z novim koronavirusom oktobra okužil med reprezentančno akcijo na Portugalskem in nato z zasebnim letalom že po nekaj dneh priletel v Torino, kjer je nato čakal na zeleno luč zdravnikov za povratek na zelenice.