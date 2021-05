Pirlo kljub osvojitvi pokala še trepeta, Buffon 'išče norca'

Gianluigi Buffon je po večeru za nostalgike napovedal, da še ne želi končati kariere, čeprav je že pred časom potrdil, da bo po koncu sezone še drugič v karieri zapustil Juventus. "Stara dama" je težavno sezono, zaznamovano s finančnimi težavami, hitrim slovesom od Lige prvakov in boja za državni naslov (ne gre pozabiti niti na Superligo, katere vidni podpornik je še vedno predsednik črno-belih Andrea Agnelli), sklenila z zmago v finalu italijanskega pokala.

Juve je proti ekipi Josipa Iličića, ki je vstopil šele v zaključku drugega polčasa, povedel po dobre pol ure igre, ko je bil natančen Dejan Kuluševski, nato pa je še pred polčasom Buffona matiral Ruslan Malinovskij. V napetem obračunu, ki ga je Atalanta sklenila brez izključenega branilca Rafaela Toloija, je zmagovalca odločil Federico Chiesa v 73. minuti.

Buffon je tako dobil priložnost, da še šestič v karieri dvigne pokalno lovoriko, s čimer je izenačil italijanski rekord. Zanimivo je tudi, da je prvo pokalno trofejo osvojil leta 1999 s Parmo, ko je bil njegov soigralec oče Federica Chiese, Enrico, ki je veljal za enega najboljših strelcev tistega časa.

Iskrica norosti ga je gnala naprej

"Ob takšnem zaključku sem tako ponosen in srečen, da sem lahko ta zmagoviti finale delil s soigralci in navijači, to je bila češnja na torti," je za RAI Sport dejal Buffon. "Navijači, Juvetovi ljudje, moji soigralci in direktorji so bili vedno del mojega življenja. Konec sodelovanja tega ne konča. Mislim, da čutim veliko ljubezni, profesionalizma in poguma s stani celotnega Juvetovega sveta. Na to sem ponosen. Vse se mora enkrat končati. Imam 43 let in pri teh letih moraš sprejeti odločitve, ki se morda zdijo nepriljubljene, čudne ali celo nore, a kot tak sem prišel do 43. leta, saj mi je ta iskrica norosti dovoljevala, da si nisem postavljal omejitev in sanjal v vsakem trenutku mojega življenja,"je bil čustven Buffon.

"Vesel sem, ko lahko sanjam in si napolnim baterije na novih obzorjih, novih projektih in novih izzivih. Morda ne bom zmagoval, a to me ne zanima. Nikoli nisem igral za to, da bi osvajal trofeje, igral sem zato, da sem se podajal na popotovanja, da sem se preizkušal. To je bistvo mojega obstoja. Še vedno se moram preizkušati, potovati in videti, kje so meje mojega telesa, moje energije in moje biti. Že prejšnji teden sem rekel, da ne vem, kaj se bo zgodilo. Lahko bi se tudi upokojil, saj sem srečen človek, z družino, ki jo imam rad. A če je kdo, ki je še bolj nor od mene, ki bi me kontaktiral in si predstavlja nekaj še bolj prekrasnega, bom tej osebi sledil, ker je to smisel življenja."

V studiu RAI Sportaso se pošalili, da bi lahko Buffon odšel v tretjo ligo in (neimenovanemu) klubu pomagal do preboja v Serie A. Več kot očitno je njegova želja tudi nastop na prihajajočem SP 2022 v Katarju, če bo Italija tam seveda igrala, potem ko je odmevno ostala brez nastopa na minulem mundialu v Rusiji.

Že dobiva ponudbe

"Tega (da bi prišel iz Serie C do Serie A, op. a.) bi bil več kot sposoben! Po mojem prepričanju moraš življenje do zadnje sekunde živeti z navdušenjem, z željo po tem, da samega sebe še bolj presenetiš kot ostale. Sem nekdo, ki je zahteval tako veliko od samega sebe, morda več kot so to od mene želeli drugi. Dokler imam aroganco ali domnevo, da sem dober vratar, bom nadaljeval in si poiskal nekaj vznemirljivega. Če ne najdem nič vznemirljivega, bi se lahko upokojil, ker sem do zdaj naredil že bolj ali manj vse. Če sem pošten, imam veliko kontaktov, analiziram ponudbe, ki sem jih prejel. Tista, ki se mi bo zdela najbolj vznemirljiva ... Če najdem nekoga, ki je še bolj nor od mene, mu bom sledil,"je kar vrelo iz Buffona.

"Nedavno sem dobil sporočilo direktorja kluba, ki bi v smislu ambicij, norosti in vznemirljivosti lahko premagal celo mene. Če bi še lahko igral za Italijo? Še vedno se počutim močnega, tako da če najdem motivacijo za novo izkušnjo, bom nadaljeval. Še vedno čutim, da sem dober vratar. Še vedno čutim, da sem Buffon, tako da ne želim nobenih daril. Če nekdo misli, da sem še vedno konkurenčen, potem izvrstno. Želim se preizkusiti. Rad bi dosegel december 2022 (mesec, ko se bo začelo SP v Katarju, op. a.) in takrat še čutil, da sem dovolj močan, da odigram svojo vlogo. To bi bilo izvrstno, če pa temu ne bo tako, če me ne bodo poklicali, potem bo tudi v redu."

Pirlo: Rad imam nogomet in ta klub, rad bi ostal

Če je Buffonova prihodnost dokaj jasna, pa vprašanja ostajajo glede prihodnosti trenerja Pirla, ki naj bi za svojo usodo izvedel v ponedeljek. Tuttosport trdi, da je bil v tej sezoni pogosto kritizirani nekdanji vezist Interja, Milana in Juventusa vedno kandidat za opravljanje službe tudi v prihodnji sezoni. Veliko bo verjetno odvisno od razpleta ligaške sezone, v kateri si morajo belo-črni še priboriti mesto v Ligi prvakov za sezono 2021/22. To bi lahko pomembno vplivalo tudi na prihodnost največjega zvezdnika kluba Cristiana Ronalda, ki je po štirih golih na zadnjih štirih tekmah tokrat ostal brez zadetka, se pa je lahko s soigralci prešerno razveselil nove lovorike v svoji osebni (in seveda tudi klubski) zbirki.

Če bo Juventus iskal novega trenerja, mediji omenjajo Gennara Gattusa, Zinedina Zidana, Massimiliana Allegrija in Simoneja Inzaghija.

"Seveda bi se rad potrdil v tej vlogi (trenerja, op. a.). Nogomet imam rad od otroštva in ga bom še naprej. Klub se bo odločil, a rad imam treniranje, rad imam ta klub in bomo videli, kaj se bodo odločili. Rad pa bi ostal,"je za RAI povedal Pirlo.

"Težje je zmagati kot trener. Včasih kličeš igralce, pa te sploh ne morejo slišati ali pa lahko z roba igrišča vidiš tvari, ki jih oni med igro ne morejo. Še vedno me zgrabi, da bi zatekel in zaigral! So pa me fantje vedno stoodstotno podpirali, to pa je za trenerja veliko zadovoljstvo, ne glede na to, kaj pravijo govorice v časopisih,"je zaključil legendarni italijanski reprezentant, ki bo svojo prvo sezono kot trener v članskem nogometu torej sklenil s kar dvema lovorikama.