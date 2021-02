Pirlo lažje diha: Juventus spet v igri na vseh 'frontah'

"Morala med nogometaši je visoka. V obrambi smo postali boljši. Videti je, da se vsi maksimalno trudijo. Pozna se, kako garajo, kako skromni so. Vsi so se pripravljeni podrediti ekipnim ciljem, kar me kot trenerja zelo veseli. Delamo na tem, da bi bili še boljši. In mislim, da nam to dobro uspeva. Ali sem se izboljšal? Ne vem, težko reči. Iz vsake tekme sem se nekaj naučil, sploh iz porazov. Kot novincu mi je bilo zelo težko, še posebej, ker je v Italiji veliko poudarka na taktiki in ne moreš vsake tekme igrati na enak način. Na srečo imam ob sebi klub, ki mi stoji ob strani," je zaključil nekdanji italijanski reprezentant.

"Dobro smo se pripravili. Vedeli smo, da Roma igra dober nogomet, da ima rada posest žoge, zato smo čakali in jo udarili iz protinapadov. Težko je celotno tekmo pritiskati visoko, a ko smo se odločili za visok "presing", nam je to vselej uspelo. Na prvi tekmi je Roma igrala identično, zato smo imeli veliko časa, da se pripravimo. Morda bomo v prihodnosti večkrat igrali tako, saj igranje na vsake tri dni nogometaše močno izčrpa," je taktični načrt, ki je botroval k ugodni zmagi z 2:0, razkril trener Juventusa Pirlo.

Juventus je v soboto z 2:0 ugnal Romo. Prvi zadetek je na fantastičen način dosegel Cristiano Ronaldo , drugega pa so si gostje zabili kar sami. Torinčani so sicer terensko premoč večji del tekme prepustili Rimljanom, ki pa niso imeli odgovora na postavljeno obrambo domačih. Taktika Andree Pirla je več kot očitno uspela. Juventusu pa v zadnjem času uspeva praktično vse, saj je na zadnjih šestih tekmah zabeležil prav toliko zmag.

'Bili smo skromni, čakali smo ponujene priložnosti'

"To so tekme, na katerih se je treba pravilno odzvati. Pobrali smo se po porazu z Interjem in pokazali pravi obraz. Vedeli smo, da ima Roma rada žogo v nogah. Morali smo biti skromni, garati in čakati ponujene priložnosti. To je bila odlična ekipna predstava,"pa je spopad Torinčanov in Rimljanov komentiral Leonardo Bonucci.

Izkušeni osrednji branilec je nekaj besed na novinarski konferenci namenil tudi trenerju in nekdanjemu soigralcu Pirlu: "On je zaslužen, da smo bili tako kompaktni. Pomagal nam je, da smo končno dojeli, kaj vse lahko dosežemo. Sedaj pa se moramo zbrati in osredotočiti na naslednje tekme. Že čez nekaj dni bo znova na sporedu Inter."Že v torek bo stara dama znova na delu. V povratnem obračunu polfinala italijanskega pokala ji bo nasproti stala četaAntonia Conteja. Na prvi tekmi v Milanu je Juventus prišel do pomembne prednosti, slavil je z 2:1.