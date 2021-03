Pirlo po bolečem porazu: Klub bo tisti, ki bo sprejel odločitev

"Še naprej moramo verjeti in nadaljevati po začrtani poti. Kot sem že večkrat dejal, en poraz ne bo ničesar spremenil. Kar pa se mora spremeniti, je naš odnos na igrišču. Na sebi imamo zelo pomemben dres, ki ga moramo častiti vsakič, ko stopimo na travnato zelenico."

"En poraz ne bo spremenil ničesar" "Vedeli smo, da nas čaka zahtevna preizkušnja. Benevento je odlično organizirana ekipa z dvema zgoščenima linijama. Morali bi biti mirni in jih razširiti. Namesto tega smo "divjali" po igrišču, storili veliko napak, zaradi česar nam ni uspelo priti do rezultata," je boleč poraz analiziral nekdaj odlični nogometaš zvezne vrste, ki pa ne deli mnenja, da je Juventus s porazom zapravil možnosti za Scudetto.

"Nismo čutili pritiska, zgolj pričakovanje, da bi morali storiti več. V vseh pogledih je za nami slab dan. Naš odnos do nasprotnika ni bil pravi, veliko je bilo tehničnih napak. Ko igraš tako, kot smo tokrat mi, boš izgubil," pa je takoj po nedeljski tekmi za Sky Sport Italia razlagal razočarani Pirlo.

Juventus, ki je imel kar 21 strelov, od tega sedem neposredno v okvir vrat, je drago stala napaka vezista Arthurja, ki je v zadnji vrsti podajal z leve na desno stran, njegovo namero pa je prebral in nato z natančnim strelom še kaznoval Adolfo Gaich."Takšne napake mu niso podobne. Verjamem, da ni videl nasprotnika, ko je podajal, saj ga je zakrival Leonardo Bonucci. Kljub temu pa bi moral podati nazaj vratarju, saj so prečne žoge vselej nevarne," je akcijo za edini zadetek na tekmi komentiral Pirlo, ki si v svoji igralski karieri takšnih napak ni privoščil veliko, če sploh.

Na koncu intervjuja je 41-letnik dobil še vprašanje, kako na lestvici od ena do deset ocenjuje svojo prvo sezono na klopi stare dame. "Ne bom sodil samega sebe, ker je v medijih toliko ljudi, ki me iz dneva v dan ocenjujejo. To bom prepustil vam, novinarjem."