Pirlo sedel na klop turškega prvoligaša, v kadru bo imel slovenskega reprezentanta

Triinštiridesetletni Andrea Pirlo , ki je za Italijo igral na 116 tekmah in leta 2006 postal tudi svetovni prvak, je bil brez službe od maja lani, ko ga je odpustil Juventus. Čeprav je s staro damo osvojil italijanski pokal in superpokal, se je moral posloviti zaradi slabih predstav v domači Serie A, kjer je Juventus pod njegovo taktirko osvojil četrto mesto, ter Ligi prvakov, kjer jih je v osmini finala izločil Porto.

Fatih Karagumruk je sicer eden izmed manjših turških prvoligašev. Pred dvema letoma (v sezoni 2019/20) so se rdeče-črni iz Istanbula prek playoffa prvič po letu 1984 uvrstili v prvo ligo in jo dvakrat zapored zaključili na osmem mestu.

Pirlo, ki je pri Juventusu vodil velika nogometna imena, kot je Cristiano Ronaldo, se bo na klopi Karagumruka moral zadovoljiti z manj znanimi imeni, med katerimi so na primer Fabio Borini (nekdanji član Chelseaja, Liverpoola in Milana), Ahmed Musa (ki je med drugim gole zabijal za CSKA iz Moskve in Leicester City) in pa tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec.