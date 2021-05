Juventus in Pirlo vsak svojo pot, Allegriju odprta vrata

Andrea Pirlo je lani poleti prevzel serijskega zmagovalca italijanskega državnega prvenstva po odhodu Maurizia Sarrija, v prejšnji sezoni pa je zasedel četrto mesto in se v zadnjem krogu le uvrstil v Ligo prvakov za tekmovalno obdobje 2021/22. Na 52 tekmah je zabeležil 34 zmag, deset remijev in osem porazov. V igralski karieri je bil Pirlo štiri leta član Juventusa, pred tem pa je deset sezon igral za Milan, v katerem je pustil največji pečat. Pred tem je bil tri leta član Interja, ki pa ga je posodil k Reggini in Brescii, s katero je tudi začel športno pot. Kariero je končal v New Yorku v ligi MLS.