Pirlo zaradi sodelovanja z rusko stavnico ne bo novi selektor Italije

Kot smo poročali , je Andrea Pirlo pred dnevi dosegel ustni dogovor o sodelovanju z reprezentanco do leta 2030, kot kaže, pa do podpisa pogodbe ne bo prišlo. To je preprečil predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago , razlog za njegovo odločitev pa je, da je Pirlo mednarodni ambasador največje ruske stavniške družbe Fonbet.

Sporna naj ne bi bila povezava s stavnico, pač pa dejstvo, da gre za rusko podjetje. To je zaradi agresije Rusije na Ukrajino zelo občutljivo področje za Italijo, ki odkrito podpira Ukrajino. Pirlo je sicer naslovnice italijanskih časnikov polnil že maja, ko se je v Moskvi udeležil dogodka, ki ga je organizirala stavnica Fonbet, s katero sodeluje. Italijanska javnost se je takrat ostro odzvala in 47-letnik se je hitro znašel pod plazom kritik.

Potem ko je po Pirlovem ustnem dogovoru za selektorsko mesto osrednja tema postalo njegovo rusko sodelovanje, se je oglasil tudi sam: "V zadnjih dneh sem z veliko grenkobe spremljal razpravo, ki se je razvila okoli mojega imena in možnosti, da prevzamem vlogo selektorja italijanske reprezentance. V svoji karieri sem svoje delo vedno opravljal v popolnem skladu z zakonodajo držav, v katerih sem deloval. Poslovno sodelovanje, ki je bilo predmet nedavnih polemik, izhaja iz mojega delovanja v Združenih arabskih emiratih ter je izključno poslovne in športne narave. Žal mi je, da je bila ta odločitev prerasla v javni spor, ki mi je pripisal namene, ki z mano nimajo nobene zveze."

Pirlo sicer trenutno vodi United FC, ki v Združenih arabskih emiratih nastopa v drugi ligi. Pred tem je v Turčiji deloval kot trener Karagümrüka, v domovini pa vodil Sampdorio in Juventus. V svoji igralski karieri je eden najboljših vezistov v italijanski zgodovini najvidnejši pečat pustil pri Milanu, igral pa tudi za Juventus in Inter.