Pirlo: Giroud bi nam prišel prav

Torinski Juventus, serijski italijanski nogometni prvak, ki ima za sabo devet zaporednih naslovov, je osvojil dvanajst točk manj kot lani v istem obdobju. Nič čudnega, da trenutno zaseda (šele) peto mesto na lestvici in ima za vodilnim Milanom ob tekmi manj devet točk zaostanka. A novi strateg Andrea Pirlo je prepričan, da bo vse leglo na pravo mesto ...

icon-expand Andrea Pirlo FOTO: AP

Branilec naslova v Italiji, torinski Juventus, je na zadnji tekmi 15. kroga Serie A premagal Udinese s 4:1 in v slačilnico povrnil dobro razpoloženje. Spomnimo, Juve je pred prazniki doma senzacionalno, s kar 3:0, izgubil proti Fiorentini in v prvem domačem porazu sezone razkril vse slabosti ekipe. Predstava proti ekipi iz Vidma je bila že veliko boljša. V 31. minuti je bil pri domačih najprej uspešen Cristiano Ronaldo. Kralj družbenih omrežij, ki je te dni postal prvi človek na Instagramu z 250 milijoni sledilcev, je dosegel svoj 13. gol sezone in je na vrhu lestvice strelcev. V 49. minuti je prednost podvojilFederico Chiesa.

Cristiano Ronaldo je na enajstih tekmah Serie A zabil štirinajst golov in je prvi strelec lige. Ob tem je dosegel že 758 golov v karieri in na večni lestvici prehitel velikega Peleja.

V 70. minuti je Ronaldo zadel še 14. v sezoni za 3:0, v 90. je za 3:1 poskrbel Marvin Zeegelaar, končni izid pa je postavil Paulo Dybala v 93. minuti. "Najprej čestitke našemu Ronaldu, da je zabil že 758. gol v karieri in je prehitel Peleja," je naprej sedmo silo nagovoril trener TorinčanovAndrea Pirlo, ki je že tarča kritikov. "Vemo, kaj vsi pričakujejo od nas, da bomo serijsko zmagovali in bomo tudi na oko všečni. Čez noč ne gre. Predstava proti Udineseju je bila ena boljših v sezoni, a to še zdaleč ni naš vrhunec. Imamo velike rezerve," je za Gazzetto Dello Sport še povedal nekdanji član šampionske Juventusove zasedbe, ki se je z ekipo kot prvouvrščeni v skupini, in to pred Barcelono, uvrstil v osmino finala Lige prvakov, kjer ga čaka portugalski Porto. "O Ligi prvakov še ne razmišljamo, čeprav se bo vse skupaj hitro nadaljevalo. Časa za pripravo imamo dovolj. Vmes želimo narediti korak naprej v svoji igri. Še vedno se spoznavamo, v ekipi je kar osem novih nogometašev. Potrebujemo čas," je prepričan Pirlo, ki ga v sredo čaka izjemno pomemben obračun z Milanom. Rdeče-črni še ne poznajo poraza, na lestvici pa imajo kar devet točk več od stare dame iz Torina.

icon-expand Cristiano Ronaldo je najboljši strelec v Serie A. Na večni lestvici je presegel Brazilca Peleja. V karieri je skupno dosegel 758 golov. In ne misli se še ustaviti ... FOTO: AP

"Spremljam Milančane. Odlični so in si zaslužijo prvo mesto. Seveda pa v lombardijsko prestolnico prihajamo po vse tri točke. Juventus na vsaki tekmi išče zmago." Italijanski mediji veselo pišejo, da se bo Juve že v zimskem prestopnem roku, ki se je začel prav danes, okrepil. Govori se o centralnem napadalcu. Nekaj imen že kroži. "Na to temo sem govoril z našimi vodilnimi. Ja, izrazil sem željo, da pripeljejo napadalca. Mislim, da bi nam Olivier Giroud, ki je bil pred časom že blizu Juventusu, zelo pomagal," je bil iskren Pirlo, ki se zaveda, da bo Francoz le stežka sprejel vlogo rezervista v ekipi. Za povrh pa naj bi Chelsea za 34-letnega Francoza zahteval 15 milijonov evrov odškodnine ...