Pirova zmaga za Turke, Paragvaj še upa

Izbranci argentinskega strokovnjaka na ameriški klopi Mauricia Pochettina so vse dvome o napredovanju razrešili po uvodnih zmagah proti Paragvaju s 4:1 in Avstraliji z 2:0. Na zadnji tekmi skupinskega dela so pred 70.492 gledalci na stadionu v Inglewoodu, med njimi so bili tudi številni zvezdniki iz sveta filma, zabave in športa, kot sta igralca Brad Pitt in Ashton Kutcher, njuna kolegica Jessica Alba, nekoč "razposajena" starleta Paris Hilton, nekdanji kapetan nemške reprezentance Ilkay Gündogan, doživeli hladno prho proti Turkom, ki se zavoljo porazov z Avstralci z 0:2 in Paragvajci z 0:1 poslavljajo od letošnjega mundiala v treh državah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Američani so sanjsko začeli srečanje, saj je Austin Trusty svoje soigralce popeljal v vodstvo že v tretji minuti. Turki so v nadaljevanju prevzeli pobudo, najprej je v 10. minuti izenačil Arda Güler, v 31. minuti pa je Orkun Kökcü zadel za 2:1. Tik po prihodu z velikega odmora je izenačil Sebastian Berhalter, za Turke pa je zmagoviti gol v osmi minuti sodnikovega dodatka dosegel Kaan Ayhan. Američani se bodo v šestnajstini finala 2. julija v Santa Clari pomerili z nogometaši Bosne in Hercegovine, ki so v skupini A zasedli tretje mesto. Avstralija se je v San Franciscu s Paragvajem razšla brez golov, v svojem sedmem nastopu na svetovnih prvenstvih pa se je tretjič prebila v izločilne boje po mundialih v Nemčiji 2006 in pred štirimi leti v Katarju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med 32 se bodo morda uvrstili tudi Paragvajci, njihova usoda bo znana po vseh odigranih tekmah v skupinskem delu. Paragvaj je na dosedanjih treh tekmah zbral štiri točke, njegova razlika v golih pa znaša 2:4. Svetovno prvenstvo, skupina D, 3. krog, izida tekem: Turčija - ZDA 3:2 (2:1) Paragvaj - Avstralija 0:0