Modrić junak pomembne zmage Milana ob slonečem stolpu

Ruben Loftus-Cheek je v 39. minuti Milančane popeljal do vodstva, Felipe Loyola pa je gostiteljem priigral izenačenje v 71. Zmago gostom pa je prinesel Luka Modrić, ki je zmagoviti zadetek dosegel v 85. minuti.
V soboto bo najprej Como gostil Fiorentino, Lazio nato Atalanto, ob 20.45 pa bo derbi kroga med vodilnim Interjem in četrtouvrščenim Juventusom.
V nedeljo bo Udinese igral proti Sassuolu, Cremonese proti Genoi, Parma proti Veroni Sandija Lovrića, Torino proti Bologni in Napoli proti Romi. V ponedeljek bosta krog zaprla Cagliari in Lecce.
Inter ima na vrhu lestvice 58 točk, Milan je pri 53, Napoli pri 49, Juventus in Roma pri 46, Como pa pri 41.
13. februar, 25. krog Serie A, izid:
Pisa – Milan 1:2 (0:1)
