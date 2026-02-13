Modrić junak pomembne zmage Milana ob slonečem stolpu

Ruben Loftus-Cheek je v 39. minuti Milančane popeljal do vodstva, Felipe Loyola pa je gostiteljem priigral izenačenje v 71. Zmago gostom pa je prinesel Luka Modrić, ki je zmagoviti zadetek dosegel v 85. minuti.

V soboto bo najprej Como gostil Fiorentino, Lazio nato Atalanto, ob 20.45 pa bo derbi kroga med vodilnim Interjem in četrtouvrščenim Juventusom.