Piše se zgodovina: transspolna sodnica tudi na mednarodni nogometni sceni

Prvo tekmo po razkritju je sicer Sapir Berman sodila na začetku maja leta 2021, ko sta se v izraelskem nogometnem prvenstvu pomerila Hapoel Haifa in jeruzalemski Beitar in si tedaj drugim prislužila tudi čestitke Izraelske nogometne zveze. "Bravo, Sapir Berman. To je prvi korak na poti čudovitega popotovanja. Ponosni smo, da smo ga lahko naredili s tabo," je tedaj zapisala izraelska krovna nogometna zveza.

Štiri leta kasneje se je sedaj 30-letna sodnica prvič "pojavila" tudi na mednarodni areni. Sapir Berman je namreč delila nogometno pravico na kvalifikacijski tekmi kadetskih ženskih ekip U17 Črne gore in Severne Irske, ki so ga z 2:1 dobile Črnogorke. A vso slavo s tekme je pobrala Sapir Berman, ki pa ni sploh prva transspolna sodnica, saj se je že leta 2017 tako identificirala tudi otoška sodnica Lucy Clark .

"To je zgolj in samo začetek. Po 14 letih truda na nogometnih zelenicah sem končno postala mednarodna sodnica. To sta velika čast in še večja sreča, ki je ne znam opisati. Predvsem pa priložnost, da nadaljujem z delom, ki ga obožujem," je za izraelske medije ob prvencu v mednarodnem avditoriju med drugim dejala Sapir Berman.