Pivarić: Kek za selektorja? To ne bi bila slaba izbira

"Lahko bi rekli, da se okoli nas še vedno čuti neka evforija in mislim, da bo trajalo še dolgo," je kljub temu, da je Hrvaška že odigrala precej tekem v Ligi narodov, poudaril Josip Pivarić, branilec Dinama iz Kijeva. "Mislim, da mi ne moremo dlje od tega, zato sem zelo srečen in ponosen, da nam je to uspelo,"je še dodal. Z ukrajinskim Dinamom se Pivarić nahaja na drugem mestu državnega prvenstva. Tam se druži tudi s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem. "Mi se imamo za naše. Praktično sva ves čas skupaj, tudi živiva v isti zgradbi," je z nasmeškom na ustih priznal Pivarić in dodal, da se z Benjaminom kdaj pogovarjata tudi o slovenski reprezentanci."Vem, da stanje ni najboljše, od vseh teh menjav od strokovnega štaba do generacije. Upam, da se bo to pokazalo kot pozitiven šok in da boste šli na bolje," je dejal Pivarić.

Ta ima dobro mnenje tudi o kandidatu za slovenskega selektorja Matjažu Keku. "Z Rijeko je spisal velike uspehe, konec koncev je prekinil dominacijo Dinama, kar se tiče osvajanja naslovov v hrvaškem prvenstvu. Zelo dobro dela, kar vem iz komunikacije z drugimi soigralci. Vem, da je zelo strog in da rad vidi, da se ga posluša. In če bo Kek slovenski selektor, mislim, da to ni slaba izbira," je še povedal Pivarić.