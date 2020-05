Barcelona (in Juventus) čakata Arthurja, Zapata na 'radarju' Atletica

Miralem Pjanićin Mattia De Sciglio sta "pripravljena obleči dres Barcelone", je na svoji spletni strani poročal madridski športni dnevnik ASin dodal, da sta vezist reprezentance Bosne in Hercegovine ter bočni branilec italijanske izbrane vrste že pristala na ponudbo katalonskega velikana. A veliki posel, ki se med Barcelono in torinskim Juventusom pripravlja že nekaj časa, je povsem odvisen od vezista Barce Arthurja Mela. Ta naj ne bi želel zapustiti stadiona Camp Nou, "stara dama" pa je posel pripravljena speljati le pod pogojem, da ji Katalonci prepustijo Brazilca.

"Brazilec je zamenjava, ki ji (trener Juventusa, op. a.) Maurizio Sarri želi prepustiti vajeti sredine igrišča po morebitnem slovesu reprezentanta BiH, s katerim je imel trener tudi nekaj težav z medsebojnim odnosom. To je ideja, ki je tudi Juventusu zelo všeč, tako zaradi starosti nogometaša (šest let je mlajši od Pjanića) kot tudi zaradi finančnega vidika. Stara dama in Barca si bosta izmenjali nogometaše v vrednosti 60 milijonov evrov: zaslužka ne bo, toda na finančno poročilo bo ta menjava igralcev vplivala ugodno,"poroča AS.

Operacija zaradi nestrinjanja Arthurja zaenkrat stoji, še dodajajo, vse bolj pa se zdi, da Južnoameričan svoje odločitve ne bo spremenil.