Pjanić zbodel Koemana: Morda Barcelona potrebuje le pravega vodjo

Vsaka zgodba ima dve plati medalje

Koeman, na drugi strani, je za Mundo Deportivo podal zelo preprosto razlago, zakaj Pjaniću ni namenjal več priložnosti: "Preprosto ni ustrezal našim idejam, kako bi radi igrali. To je vse. Poskušali smo, a videli, da imamo na njegovem mestu nogometaše, ki so boljši od njega," je dejal in Pjaniću zaželel vse najboljše v prihodnosti.

Prepričali so ga navijači

Pjanić se je v intervjuju za beIN SPORTS dotaknil tudi razlogov, da se je poleti odločil za precej presenetljiv odhod v Turčijo. "Ko sem slišal za govorice, ki so me povezovale z Bešiktašem, nisem razmišljal. Ideja, da bi še naprej igral v Ligi prvakov, je bila zelo vznemirljiva. Zelo sem si želel spoznati Turčijo in njene nore navijače," je še povedal nogometaš, ki ima – zanimivo – tudi luksemburški potni list.