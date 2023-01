Pjanić v bran Ronaldu: Prihodnost nogometa je na Bližnjem vzhodu

Cristiano Ronaldo naj bi na sezono v Savdski Arabiji, če upoštevamo vse morebitne bonuse, zaslužil do 200 milijonov evrov.

"To so države, ki lahko ponudijo ogromno, a je njihov potencial še neizkoriščen. Zagotovo se bo nogomet tam še razvijal, zato nisem bil presenečen, ko se je Ronaldo tako odločil. Nogomet v arabskih državah še zdaleč ni tako slab, kot mnogi mislijo. Mislim, da bo njegova prisotnost ogromno pripomogla k razvoju tamkajšnjega nogometa," je nadaljeval Pjanić.

Cristiano Ronaldo in Miralem Pjanić sta bila med letoma 2018 in 2020 soigralca v dresu Juventusa. Oba je nogometna pot v jeseni kariere vodila v Azijo. Pjanić je lani poleti iz Barcelone brez odškodnine prestopil v Šarjah iz Združenih Arabskih Emiratov, Ronaldo pa je pred tedni okrepil vodilno moštvo savdskega prvenstva Al-Nassr.

Pod Allegrijem je Juventus na pravi poti

Tehnično izjemni vezist je v Torinu preživel štiri sezone, na 178 tekmah je dosegel 22 golov, še danes pa podrobno spremlja predstave stare dame. "V tej sezoni sem gledal skoraj vse Juventusove tekme. Niso me presenetili. Začeli so slabo, ampak predvsem zato, ker je ekipa nova in se je še sestavljala."

Juventus se je po katastrofalnem uvodu v sezono, ko je izpadel iz Lige prvakov že po skupinskem delu, pobral in na prvenstvu trenutno zaseda visoko drugo mesto, potem ko je dobil zadnjih osem tekem. In to brez prejetega gola. "Allegriju je uspelo obrniti situacijo na glavo. Videti je, da je klub pod njegovim vodstvom na pravi poti," je Pjanić za konec pohvalil trenerja Massimiliana Allegrija, s katerim je tudi sam sodeloval v črno-belem dresu.