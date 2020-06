Miralem Pjanić zavrnil dva kluba, želi le v Barcelono

Sedanji član torinskega Juventusa Miralem Pjanić ima poletne načrte, pa ne tistih, ki se tičejo dopusta, temveč tiste, ki se tičejo spremembe klubskega okolja. Reprezentant BiH je odločen, da se pridruži Barceloni, piše časnik Marca, ob tem je že zavrnil ponudbi Paris Saint-Germaina in londonskega Chelseaja. Pjanića so že v preteklosti večkrat povezovali z odhodom na Camp Nou, a se prestop ni uresničil, sedaj je odločen, da priložnosti ne bo izpustil iz rok.

Barcelona in Juventus morata seveda doreči pogoje prestopa in narediti korak naprej v pogajanjih, saj je po pisanju športnih časnikov ponudba katalonskega vodstva tista, ki ne zadovoljuje "apetitov" stare dame. Juve je že sprejel dejstvo, da Arthur Melo ne bo del tega posla in se ne želi preseliti v Torino, se pa dobro zavedajo, da bodo težko zadržali Pjanića, ki je trdno odločen oditi, a bodo zato pri stari dami želeli iztržiti zanj čim večjo odškodnino. Po nekaterih nepreverjenih informacijah naj bi Barca ponujala Ivana Rakitića, Pjanić pa je pripravljen podpisati štiriletno pogodbo. Sicer ima 30-letni nogometaš pogodbo z Juventusom do junija leta 2023, njegova tržna vrednost pa naj bi bila približno 50 milijonov evrov. Pjanić se je Juventusu pridružil leta 2016, ko je prestopil iz Rome, v tej sezoni je v dresu Juventusa dosegel tri gole in dodal štiri podaje na 32 tekmah v vseh tekmovanjih.