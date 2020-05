V Barceloni besni na Parižane zaradi vmešavanja v pogajanja s Pjanićem

Ljubitelji teorij zarot so prepričani, da so se Parižani v boj zaMiralema Pjanića podali izključno iz želje, da malce (znova) 'ponagajajo' Kataloncem, s katerimi imajo kar precej bogato zgodovino nerazčiščenih (prestopnih) računov.



Najbolj odmeven je vsekakor primer Neymarja, ni pa skrivnost, da se je PSG vodilnim možem 'Blaugrane' zameril tudi zaradi Thiaga Silve, Adriena Rabiota in ne nazadnje Marca Verrattija. Omenjena trojica je bila namreč svoj čas v resni igri za prestop na sloviti Camp Nou, a je v zadnjem trenutku odločilnega asa iz rokava (beri: milijone evrov) vselej potegnil prefrigani pariški šef Nasser Al-Khelaifi. Kot vse kaže, pa bo nov 'kamen spotike' na relaciji Barcelona - Pariz postal bosansko-hercegovski vezist, ki se je v začetku svoje kariere že preizkusil na zelenicah Ligue 1 (FC Metz, Olympique Lyon).