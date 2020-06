Pjanić le dočakal: seli se v Barcelono

Miralemu Pjaniću se je le izpolnila želja, da bo oblekel dres Barcelone. Nogometaš Juventusa je v zadnjem obdobju pogosto govoril, da želi v Barcelono in ga prestopi v kateregakoli od drugih evropskih klubov (ponudbe je imel tudi iz Anglije in Francije), če to ne bi uspelo, bi ostal v dresu stare dame. Od naslednje sezone bo član katalonske zasedbe, za njega so plačali 60 milijonov evrov, še pet milijonov evrov pa so vredne nagrade za uspešnost. V najboljšem primeru bo torej odškodnina za Arthurjaznašala 82 milijonov evrov, za Pjanića pa 65 milijonov evrov, poroča italijanska Gazzetta.

Barcelona se je tudi nemudoma odločila in si je zagotovila usluge Pjanića s tem, da je za nogometaša določila odkupno klavzulo v višini vrtoglavih 400 milijonov evrov. Arthur se bo Juventusu po napovedih kluba pridružil za pet let, torej za fiksno višino odškodnine 72 milijonov evrov ter še 10 milijonov evrov v različnih dodatkih. Oba se bosta svojima novima kluboma pridružila septembra oziroma, ko se bo končala sezona 2019/20.

Upoštevajoč vse dodatke je v Tuzli v BiH rojeni Pjanić postal najdražji nogometaš Bosne in Hercegovine vseh časov. Po Lyonu, Romi in Juventusu bo Barcelona Pjanićev četrti veliki evropski klub. Oba, tako Pjanić kot Arthur, sta vezista, igralca sredine igrišče. Arthur se je v Barcelono preselil leta 2018 iz Brazilije, iz domačega Gremia. Juventus bo njegov tretji članski klub.