Pjanić na predstavitvi na Camp Nouu: Komaj čakam, da zaigram z najboljšim v zgodovini

Upoštevajoč vse dodatke je v Tuzli v BiH rojeni Miralem Pjanić postal najdražji nogometaš Bosne in Hercegovine vseh časov. Po Lyonu, Romi in Juventusu bo Barcelona Pjanićev četrti veliki evropski klub. Barcelona se je tudi nemudoma odločila in si je zagotovila uslugePjanićas tem, da je za nogometaša določila odkupno klavzulo v višini vrtoglavih 400 milijonov evrov. "Že kot mali nogometaš sem sanjal, da bi nekoč zaigral za Barcelono. Otroške sanje so se mi uresničile," je ob uradni predstavitvi na Camp Nouu dejal 30-letni vezist. "Za mano je devet let igranja v Italiji, zadnje štiri v Juventusu, kjer sem se odlično počutil. A čas je bil za spremembo, potreboval sem jo v moji karieri," je nadaljeval reprezentant BiH in takoj polaskal Lionelu Messiju. "Uradno sva se spoznala pred dvema dnevoma, komaj čakam, da zaigrava skupaj. Igral sem s Cristianom Ronaldom, ki je fantastičen igralec, sedaj komaj čakam da bom ob boku Lionelu Messiju. Argentinec je najverjetneje najboljši nogometaš na svetu v zgodovini sploh," je zaključil Pjanić.