West Ham v boju za Ligo prvakov boljši od Leicestra

Tekma Leicestra in West Ham Uniteda je bila pomembna za obe moštvi predvsem zaradi boja za mesta, ki vodijo v Uefino Ligo prvakov v naslednji sezoni. Domači so do lepe prednosti dveh golov prišli že v prvem polčasu, ko je bil obakrat uspešen Jesse Lingard(29. in 44. minuta). Posojeni nogometaš Manchester Uniteda je v izvrstni formi, saj je 28-letni nogometaš od februarja, ko nosi dres West Hama, skupaj z današnjima dosegel že osem golov.

V drugem polčasu je gol že na začetku dosegel še Jarrod Bowenza 3:0, a domači niso mirno dočakali konca tekme. V 70. minuti so gostje dosegli prvi gol, zadel je Kelechi Iheanacho, nato pa Nigerijec znižal na 3:2 v prvi minuti sodnikovega podaljška. Kar šest minut je trajal "podaljšek", a se izid na srečo gostiteljev ni več spremenil, West Ham je zabeležil 16. zmago v prvenstvu, za goste pa je bil to deveti poraz. Po tej tekmi je med moštvoma le še točka razlike, Leicester je zbral 56, West Ham pa 55 točk.