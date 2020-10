Plače v Serie A: Ronaldo na vrhu s 23 milijoni 'prednosti'

Do velikega presenečenja povsem na vrhu plačne lestvice seveda ni prišlo: Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus) je z 31 milijoni evrov daleč pred vsemi, še najbolj se mu s 7,5 milijona (in dodatnih 1,5 milijona v primeru izpolnitve določenih ciljev) približa belgijski napadalec milanskega Interja Romelu Lukaku. Na tretjem mestu je še en član Juventusa, nizozemski branilec Matthijs de Ligt (8 milijonov evrov), sledijo pa danski vezist Interja Christian Eriksen(7,5), bosansko-hercegovski napadalec Rome Edin Džeko(7,5) in napadalec Juventusa Argentinec Paulo Dybala (7,3).

Športni časnik La Gazzetta dello Sport je sestavil tudi postavo najbolje plačanih nogometašev, v kateri na vratih stoji Poljak Wojciech Szczesny(Juventus), v obrambi sta poleg De Ligta še Italijan Leonardo Bonucci(Juventus) in Senegalec Kalidou Koulibaly(Napoli), med vezisti poleg Eriksena še Čilenec Alexis Sanchez(Inter), Valižan Aaron Ramsey(Juventus) in Francoz Adrien Rabiot(Juventus), v napadu pa z Ronaldom in Lukakujem še Portugalčev klubski soigralec Dybala.

Skupno bo 20 klubov Serie A v sezoni 2020/21 za plače namenilo milijardo in 288 milijonov evrov, kar je 72 milijonov evrov manj kot v minuli sezoni. Državni prvak Juventus bo za plače odštel 236 milijonov evrov, sledijo Inter (149 milijonov evrov), Roma (112), Napoli (105), AC Milan (90), Lazio (83), Fiorentina (55), Torino (51), Cagliari (46) in Bologna (43), šele na enajstem mestu pa je Atalanta (42,6), ki je tako navduševala v minulih sezonah in se z Josipom Iličićemdvakrat zapored uvrstila v skupinski del Lige prvakov. Najmanj, 22 milijonov evrov, bo svojim nogometašem na račune nakazal novinec Spezia.