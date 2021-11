Plastenka v glavo Payeta kaplja čez rob: Lyon do nadaljnjega brez gledalcev

Po incidentu na nedeljski tekmi francoske nogometne lige med Lyonom in Marseillom, ko so domači navijači v nogometaša gostujoče ekipe Dimitrija Payeta vrgli plastenko z vodo, je vodstvo francoske lige (LFP) napovedalo, da bo do konca preiskave prepovedalo obisk gledalcev na tekmah ekipe Olympique Lyon, poroča francoski časnik L'Equipe.

Nekdanjega francoskega reprezentanta Dimitrija Payeta – v aktualni sezoni je s šestimi zadetki prvi strelec Marseilla –je že v uvodu tekme med izvajanjem kota v glavo zadela plastenka. Sodnik je tekmo najprej prekinil, po dveh urah pa jo je odpovedal. icon-expand Dimitri Payet FOTO: AP Na incident se je ostro odzvala tudi francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu, ki je napovedala spremembe, s katerimi bi v takšnih primerih bolje zavarovali športnike. "To, kar se je zgodilo v Lyonu, je nesprejemljivo. Ne smemo dopustiti, da se nogometaše napada na ta način. Tovrstni dogodki bi morali avtomatično privesti do prekinitve tekme," je poudarila ministrica. "Moje misli so najprej namenjene napadenemu nogometašu. Dimitri Payet ima vso mojo podporo. Potrebujemo takojšnje sankcije, pa tudi takojšnjo vsesplošno radikalno oblikovanje zavesti vseh akterjev v nogometu," je še povedala Maracineanujeva. PREBERI ŠE Vroč derbi v Marseillu zaznamovali VAR in novi izgredi navijačev Zdaj se je odzvalo še vodstvo lige in po ponedeljkovem sestanku disciplinske komisije odločilo, da bo kot varnostni ukrep izreklo popolno prepoved obiska gledalcev na stadionu v Lyonu. Končno odločitev o morebitnih ukrepih zoper klub pa bodo na zvezi sprejeli 8. decembra. Začasna prepoved pomeni, da bo Olympique Lyon brez gledalcev igral na domači tekmi proti Reimsu 1. decembra. LFP bo 8. decembra sprejela tako odločitev glede morebitne kazni za Lyon kot tudi o tem, kakšna bo usoda prekinjene nedeljske tekme.