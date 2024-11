Plastični kirurg toži Cristiana Ronalda zaradi visokega dolga

The Sun poroča, da je dr. Roshan Ravindran v Manchestru vložil tožbo zaradi dolga, ki ga nekdanji nogometaš Manchester Uniteda ni plačal med letoma 2021 in 2022. Nekdanji kardiolog je zdaj specializiran za botoks, polnila, nego kože in dvigovanje obrvi.

Cristiano Ronaldo je eden najbolj znanih športnikov na svetu in že dolgo je znano, da veliko časa posveča svojemu zunanjemu videzu. V tožbi je zapisano, da so njegove usluge koristili "družinski člani in spremljevalno osebje". Njegova partnerka Georgina Rodriguez ni osebno imenovana in ni jasno, ali je kliniko v Cheshiru obiskovala ona, Ronaldo ali kdo drug.