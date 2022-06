Platini in Blatter obtožena goljufije, sodišče zahteva pogojno kazen

Ena od najbolj spornih zadev v tem procesu je plačilo dveh milijonov švicarskih frankov (1,92 milijona evrov) leta 2011 nekdanjemu kapetanu Francije, nato pa dolgoletnemu presedniku Uefe Platiniju, tožilstvo je prepričano, da za to plačilo ni bilo pravne podlage. Platini je bil sicer nekaj let zaposlen tudi kot Blatterjev svetovalec.

Šesti dan sojenja je švicarski tožilec zahteval 20-mesečno pogojno kazen tako za Josepha Blatterja , kot tudi za Michela Platinija . Oba sta kriva goljufije, poneverbe in nepravilnega vodenja poslovanja in ponarejanja dokumentov, je v sredo pred zveznim kazenskim sodiščem v Bellinzoni dejal zvezni tožilec Thomas Hildbrand . "Obtožena nista pokazala niti najmanjšega obžalovanja, Blatter in Platini sta se lahko svobodno odločala za ali proti zakonu," je dejal Hildebrand, poroča nemška agencija dpa.

Platini je v sredo nasprotoval, da je obtožnica popolnoma neutemeljena in pravi, da se bo zagovarjal in želi oprostilno sodbo. "Sem pomirjen in samozavesten," je dejal 66-letni Platini v izjavi. S Platinijevega vidika je obtožba zarota, ki naj bi mu preprečila, da bi postal predsednik Fife, kar naj bi olajšalo pot do tega mesta trenutnemu aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu.

Nekdanji predsednik Fife, 86-letni Blatter, pa je pred tem na zaslišanju tudi zanikal vse obtožbe. "Plačilo Platiniju je šlo prek vseh potrebnih organov pri Fifi, gre za zamudo pri izplačilu plače. To je upravna zadeva v klubu in se obravnava po civilnem pravu," je prepričan Blatter.

Preiskava se je začela že leta 2015, sodišče pa bo zaključno odločitev posredovalo čez dobre tri tedne, 8. julija.