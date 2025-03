Platini in Blatter oproščena

Sepp Blatter je bil predsednik Mednarodne nogometne zveze Fifa med letoma 1998 in 2015, nekdanji vrhunski nogometaš Michel Platini pa je vodil evropsko zvezo Uefa med letoma 2007 in 2015. 88-letni Blatter in 69-letni Platini sta bila obtožena prevar, ponarejanja in zlorab položaja. Obtožba se je nanašala na izplačilo dobrih dveh milijonov evrov, ki ju je nekdanji najvplivnejši nogometni funkcionar iz Švice nakazal Platiniju leta 2011 za svetovalne storitve v času njegovega prvega predsedniškega mandata na čelu Fife.