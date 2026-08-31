Platini oster: Infantino mora oditi iz nogometa

"Finančna vprašanja so ena stvar. Toda menim, da je Infantino odpovedal, saj je varuh pravil igre, a jih sam ni spoštoval," je Michel Platini dejal za francosko televizijo Canal+. Gianni Infantino, ki je na čelu Fife od leta 2016 in se namerava prihodnje leto potegovati za nov mandat, je pod drobnogledom zaradi svojega neuspelega načrta prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem.

Platini je dejal, da je Infantino na nedavnem mundialu kršil pravila igre, očita pa mu tri nepravilnosti, in sicer odmore za osvežitev, 30-minutni odmor med finalom in preklic kazni ameriškemu nogometašu Folarinu Balogunu po rdečem kartonu, potem ko je posredoval ameriški predsednik Donald Trump, s čimer je dovolil politično vmešavanje v šport.