Platini oster: Infantino mora oditi iz nogometa

"Finančna vprašanja so ena stvar. Toda menim, da je Infantino odpovedal, saj je varuh pravil igre, a jih sam ni spoštoval," je Michel Platini dejal za francosko televizijo Canal+. Gianni Infantino, ki je na čelu Fife od leta 2016 in se namerava prihodnje leto potegovati za nov mandat, je pod drobnogledom zaradi svojega neuspelega načrta prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem.
Platini je dejal, da je Infantino na nedavnem mundialu kršil pravila igre, očita pa mu tri nepravilnosti, in sicer odmore za osvežitev, 30-minutni odmor med finalom in preklic kazni ameriškemu nogometašu Folarinu Balogunu po rdečem kartonu, potem ko je posredoval ameriški predsednik Donald Trump, s čimer je dovolil politično vmešavanje v šport.
Infantino je bil več let generalni sekretar Uefe, ko je Platini vodil evropsko organizacijo. Zaradi sprejemanja podkupnin so ga leta 2015 odstranili iz nogometa in ni mogel kandidirati za predsednika Fife, kot je načrtoval. Funkcijo je prevzel Infantino, v Uefi pa ga je zamenjal Aleksander Čeferin. Uefa si prizadeva za odstavitev Infantina s pravnimi ukrepi in pripravlja kazenski postopek v zvezi z načrtovanim dogovorom z vlagatelji, kar bi lahko bil po Platinijevem mnenju bolj obetaven načrt.
"Mislim, da se to ne bo rešilo prek športnih oblasti. Če bo Uefa želela odstaviti Infantina, se bo to zgodilo prek pravosodnih organov," je dejal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.