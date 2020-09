Play-off LP: Kijevski Dinamo z lepo prednostjo, a Gent še ni vrgel puške v koruzo

Ravno nasprotno, strateg Genta Wim De Decker poudarja, da je njegova zasedba zmožna rezultatskega preobrata in posledične uvrstitve v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

"Ne glede na rezultatski zaostanek s prve tekme, v drugo ne bomo krenili brezglavo v napad. Potrebujemo hladne glave in vroče srce. Dinamo ne bo spreminjal svojega načina igre, postavil se bo v čvrst obrambni blok, na mojih igralcih pa je, da s preudarno in potrpežljivo igro najdejo pot do tekmečevega gola," je ob prihodu v ukrajinsko prestolnico dejal trener belgijskega predstavnika, ki bolj kot na igro nasprotnika računa na večjo učinkovitost svojega moštva.