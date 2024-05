Na prvoligaških zelenicah obeležili rojstni dan Športnih iger mladih

Najlepše darilo Športnim igram mladih so pričarali nogometaši vseh desetih slovenskih prvoligašev, saj so minuli konec tedna pred začetkom tekem skupaj z mladimi spremljevalci na zelenice prišli v majicah Športnih iger mladih.

S to gesto so se slovenski nogometaši pridružili kolegom in spremljevalcem v vseh državah, kjer potekajo Športne igre mladih: na Hrvaškem (28 let), v Bosni in Hercegovini (13 let) in v Srbiji (11 let). To je tudi prvič v zgodovini projekta, da sodelujejo vse države hkrati.