Nogomet

Plemenita poteza Šeška: Pomagajte rešiti življenje

Manchester, 27. 02. 2026 15.10 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Benjamin Šeško

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je eden izmed posameznikov, ki z darovanjem kostnega mozga pomagajo reševati številna življenja. 22-letnik je pomembnost tega izpostavil prek svojih družbenih omrežij. "Vsak izmed nas lahko nekomu ponudi priložnost za življenje," je zapisal Slovenec.

V Sloveniji vsako leto več bolnikov z oblikami krvnega raka, tako odraslih kot tudi otrok, potrebuje darovalca krvotvornih matičnih celic. Eden izmed teh je tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki se je o pomembnosti darovanja kostnega mozga razpisal na svojem Instagram profilu. "Vsak izmed nas lahko nekomu podari največje darilo - priložnost za življenje. Po vsem svetu številni bolniki čakajo na ustreznega darovalca kostnega mozga, zato je vsaka nova registracija izjemno pomembna," je uvodoma zapisal napadalec Manchester Uniteda.

Obsežnejši kot je register darovalcev, večja je možnost, da bolniku najdejo skladno tkivo. "Postopek registracije je hiter in preprost, a lahko pomeni upanje za nekoga, ki ga nujno potrebuje. Pridružite se registru darovalcev in pomagajte rešiti življenje. Hvala, ker vam je mar," je zaključil Šeško in dodal povezavo do spletne strani slovenskega registra nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Več kot dva milijona Instagram sledilcev je nagovoril tudi v angleščini in prilepil povezavo do mednarodne institucije za boj proti krvnemu raku in drugim zahrbtnim krvnim boleznim.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Slovenec je s svojo gesto navdušil številne navijače, katere sicer v zadnjih tednih razvaja z izvrstnimi predstavami na zelenici. V dresu Manchester Uniteda je na zadnjih sedmih tekmah kljub skromni minutaži dosegel kar šest zadetkov, sicer pa je odločil tri od zadnjih štirih tekem trenutno četrte ekipe angleškega prvenstva.

nogomet benjamin šeško darovanje kostnega mozga

Celje v osmini finala proti grškemu velikanu AEK

rok1211
27. 02. 2026 16.39
car
bibaleze
