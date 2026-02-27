Plemenita poteza Šeška: Pomagajte rešiti življenje

V Sloveniji vsako leto več bolnikov z oblikami krvnega raka, tako odraslih kot tudi otrok, potrebuje darovalca krvotvornih matičnih celic. Eden izmed teh je tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki se je o pomembnosti darovanja kostnega mozga razpisal na svojem Instagram profilu. "Vsak izmed nas lahko nekomu podari največje darilo - priložnost za življenje. Po vsem svetu številni bolniki čakajo na ustreznega darovalca kostnega mozga, zato je vsaka nova registracija izjemno pomembna," je uvodoma zapisal napadalec Manchester Uniteda.

Obsežnejši kot je register darovalcev, večja je možnost, da bolniku najdejo skladno tkivo. "Postopek registracije je hiter in preprost, a lahko pomeni upanje za nekoga, ki ga nujno potrebuje. Pridružite se registru darovalcev in pomagajte rešiti življenje. Hvala, ker vam je mar," je zaključil Šeško in dodal povezavo do spletne strani slovenskega registra nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Več kot dva milijona Instagram sledilcev je nagovoril tudi v angleščini in prilepil povezavo do mednarodne institucije za boj proti krvnemu raku in drugim zahrbtnim krvnim boleznim.