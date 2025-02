Bayernu se je smejalo, ko mu je ples kroglic določil Celtic

Na petkovem žrebu kvalifikacij za osmino finala Lige prvakov se je Bayernu smejalo, ker mu ples kroglic ni namenil Manchester Cityja, ampak glasgowski Celtic. A Škoti bodo zaradi svoje nepredvidljivosti, v tej sezoni so imeli težave z manjšimi klubi, mešali pa so štrene tudi bogatejšim, vse prej kot lahek zalogaj. Še posebej na prvi tekmi na Celtic Parku pred svojimi vročekrvnimi navijači, ki dajo veliko na tradicijo in zgodovino kluba.