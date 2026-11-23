Rdeči so številčno premoč zelo hitro unovčili. V 10. minuti so povedli po čudovitem zadetku Szoboszlaija iz prostega strela, le tri minute pozneje pa je Wirtz povišal vodstvo Liverpoola. V drugem polčasu sta za veliko slavje domačih zadela še Ngumoha in Muñoz, s čimer je Liverpool največje rivale po 11 odigranih krogih pustil na 19. mestu s pičlimi osmimi točkami. Predstava Uniteda je močno ujezila legendarnega nekdanjega vezista in kapetana rdečih vragov Roya Keana, ki je po tekmi zelo ostro in brez dlake na jeziku spregovoril o moštvu z Old Trafforda.

Legendarni vezist Manchester Uniteda Roy Keane je po novi boleči zaušnici svojega nekdanjega kluba proti največjemu rivalu Liverpoolu (0:4) udaril z vsemi topovi po igralcih z Old Trafforda. FOTO: AP

"Navijači so igralce pospremili z aplavzom. Zanima me, komu točno ploskajo? Temu sranju ... Klub je predlani končal na 15. mestu ... Krivimo vodstvo, lastnike, trenerje – kdaj pa bodo igralci končno prevzeli odgovornost za svoje odločitve na igrišču?" je dejal Keane in o samem srečanju še dodal: "Liverpool bi brez težav lahko zabil osem ali devet golov. Imeli so neverjetne priložnosti. Najraje bi zaklel, a se bom poskušal zadržati." Klubska legenda je tako znova javno okrcala svoj nekdanji klub, njegove besede pa imajo še posebno težo, saj je dres slavnega moštva oblekel kar 479-krat in na Old Traffordu osvojil številne lovorike. Kritičen pa je bil še en legendarni nekdanji nogometaš, Gary Neville, ki je vzel na muho predvsem Matthijsa de Ligta, ki se je na ligaške zelenice vrnil prvič po poškodbi.

Gary Neville se je pridružil kritikam svojega nekdanjega soigralca pri Manchester Unitedu Roya Keana in okrcal povsem neprepoznavno zasedbo, ki jo po novem vodi argentinski strokovnjak Mauricio Pochettino. FOTO: AP

"Resnično mi je žal zanj zaradi poškodbe, ampak videti je, kot da bi igral nogomet po šestih pivih. Sočustvujem z njim, vendar je to težko gledati. Ko sem videl njegovo ime v začetni enajsterici, sem bil zaradi tega povsem osupel. Pred štirimi tedni smo ga spremljali proti Comu in že takrat je bil daleč od svoje ravni – in to je le objektivno opažanje," je uvodoma dejal Neville. Nekdanji odlični bočni branilec rdečih vragov Nizozemcu pripisuje krivdo tudi za rdeči karton Yoroja. "To je v prvi vrsti njegova napaka. Yoro bi se sicer lahko pomaknil bolj v stran, a če pogledate de Ligta v tistem prostoru – je kilometre oddaljen od soigralca v obrambi. Yoro bi moral nato vskočiti, se odzvati in pokriti prostor, pa tega ni storil," je nadaljeval Gary Neville in o Francozu še dodal: "Zamuja, njegova presoja položaja je res slaba, in ker ne gre na žogo – pa naj bo prekršek zunaj ali znotraj kazenskega prostora –, je posledica rdeči karton. Yoro je v tej situaciji zelo neroden; takšne napake dela pogosto," je sklenil Neville.