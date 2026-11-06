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Nogomet

Po 16 letih Ivančna Gorica voli novega predsednika, nekdanjega prvoligaškega strelca Janeza Permeta

Ljubljana, 06. 11. 2026 15.54 pred 15 urami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
NK Ivančna Gorica

Nekdanji prvoligaš z enim najlepših nogometnih središč v širši okolici skoraj zagotovo dobili novo vodstvo. Edini kandidat za predsednika je Janez Perme, najboljši strelec kluba iz prvoligaške sezone, ki je z izjemno ekipo ob sebi pripravil program, kakršnega v klubu še niso videli: za otroke in starše, za člane in trenerje, za veterane in gledalce na tribuni ter za vse, ki jim bo nogomet v Ivančni Gorici spet nekaj pomenil.

V Nogometnem klubu Ivančna Gorica se končuje ena najdaljših predsedniških dob v slovenskem nižjeligaškem nogometu. Dolgoletni predsednik, ki je klub vodil 16 let in ga iz zadolženega društva pripeljal do finančno stabilnega kluba s številčno mladinsko piramido, je 3. novembra odstopil. Upravni odbor je za sredo, 11. novembra, ob 18.30 v Kulturni dom Šentvid pri Stični sklical izredno programsko-volilno skupščino, na kateri bodo člani izbrali novega predsednika.

Klub z zgodovino, kakršne v četrti ligi ni veliko

NK Ivančna Gorica ni običajen četrtoligaš. Je diamant, ki je bil enkrat že zbrušen, čeprav je v prvi ligi zasijal le za kratek čas. Takrat ga je do prve lige pripeljal predsednik Janez Hrovat, mož, ki je v klubu prispeval veliko, da je dobil stadion. Ustanovljen leta 1973, je pod imenom Livar v sezoni 2007/08 igral v prvi slovenski ligi, danes pa razpolaga z nogometnim središčem, ki po oceni sodi med petnajst najboljših v državi: glavno igrišče s tribuno, pomožna igrišča in prostori, v katerih vsak teden trenira več kot sto otrok. Mladinci že peto leto igrajo v 2. slovenski mladinski ligi, kadeti in selekcija U15 trkajo na vrata druge državne lige, članska ekipa nastopa v 4. SNL. Za te rezultate gre zasluga dosedanjemu vodstvu, ki je klub v šestnajstih letih postavilo na trdne temelje. A v športu velja, da se enkrat pride in enkrat gre, in ta čas je zdaj prišel.

Janez Perme: iz najboljšega strelca v prvi ligi do kandidata za predsednika

Edini kandidat za predsednika je Janez Perme. Njegov protikandidat, ki prihaja iz okolja zunaj nogometa, je kandidaturo pisno umaknil še pred skupščino; pot do vodenja kluba je tako odprta človeku, ki ga nogometna Ivančna Gorica pozna z igrišča. V klubu, ki ga je več kot dvajset let občudoval, velja prepričanje, da je prav nogometašem s takšnim pedigrejem treba dati prostor za delo.

NK Ivančna Gorica trenutno nastopa v četrtem rangu tekmovanja. Cilji in ambicije so pa rpecej višje. Vendarle gre za nekdanjega prvoligaša.
NK Ivančna Gorica trenutno nastopa v četrtem rangu tekmovanja. Cilji in ambicije so pa rpecej višje. Vendarle gre za nekdanjega prvoligaša.
FOTO: osebni arhiv

Perme je 44-letni nekdanji napadalec, ki je v klubu od svojega sedmega leta. Za Livar in Ivančno Gorico je odigral približno dvesto tekem, v edini prvoligaški sezoni kluba je bil njegov najboljši strelec in enajsti strelec lige, kasneje je igral še za Domžale, Belo krajino in Krko, nato pa se je vrnil domov in tu končal kariero. V prvi ligi je zbral 60 nastopov in 18 golov, v drugi več kot 180 nastopov in več kot 60 golov.

Perme na skupščino ne prihaja sam. Okoli sebe je zbral ekipo podjetnikov, nekdanjih igralcev, trenerjev in staršev z vodstvenimi izkušnjami, ki je pripravila petletni program dela: urejen sistem dela z mladimi od najmlajših selekcij do članov, trenersko izobraževanje, nov spletni portal kluba, turnirje, sodelovanje z večjimi slovenskimi klubi in pregledno poslovanje. "Otroci so razlog, da klub obstaja. Vse ostalo je v službi tega," je sporočilo, s katerim ekipa vstopa v sredo na volitve.

Člani bodo o Permetu odločali s tajnim glasovanjem za ali proti; za izvolitev potrebuje več kot polovico glasov prisotnih. Skupščina se bo začela z minuto molka. Dan pred njo se bo Ivančna Gorica poslovila od Janeza Hrovata, predsednika iz prvoligaških časov. V njegov spomin si bo novo vodstvo prizadevalo, da ta diamant znova zbrusi.

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