Po 16 letih Ivančna Gorica voli novega predsednika, nekdanjega prvoligaškega strelca Janeza Permeta

V Nogometnem klubu Ivančna Gorica se končuje ena najdaljših predsedniških dob v slovenskem nižjeligaškem nogometu. Dolgoletni predsednik, ki je klub vodil 16 let in ga iz zadolženega društva pripeljal do finančno stabilnega kluba s številčno mladinsko piramido, je 3. novembra odstopil. Upravni odbor je za sredo, 11. novembra, ob 18.30 v Kulturni dom Šentvid pri Stični sklical izredno programsko-volilno skupščino, na kateri bodo člani izbrali novega predsednika.



Klub z zgodovino, kakršne v četrti ligi ni veliko

NK Ivančna Gorica ni običajen četrtoligaš. Je diamant, ki je bil enkrat že zbrušen, čeprav je v prvi ligi zasijal le za kratek čas. Takrat ga je do prve lige pripeljal predsednik Janez Hrovat, mož, ki je v klubu prispeval veliko, da je dobil stadion. Ustanovljen leta 1973, je pod imenom Livar v sezoni 2007/08 igral v prvi slovenski ligi, danes pa razpolaga z nogometnim središčem, ki po oceni sodi med petnajst najboljših v državi: glavno igrišče s tribuno, pomožna igrišča in prostori, v katerih vsak teden trenira več kot sto otrok. Mladinci že peto leto igrajo v 2. slovenski mladinski ligi, kadeti in selekcija U15 trkajo na vrata druge državne lige, članska ekipa nastopa v 4. SNL. Za te rezultate gre zasluga dosedanjemu vodstvu, ki je klub v šestnajstih letih postavilo na trdne temelje. A v športu velja, da se enkrat pride in enkrat gre, in ta čas je zdaj prišel.

Janez Perme: iz najboljšega strelca v prvi ligi do kandidata za predsednika



Edini kandidat za predsednika je Janez Perme. Njegov protikandidat, ki prihaja iz okolja zunaj nogometa, je kandidaturo pisno umaknil še pred skupščino; pot do vodenja kluba je tako odprta človeku, ki ga nogometna Ivančna Gorica pozna z igrišča. V klubu, ki ga je več kot dvajset let občudoval, velja prepričanje, da je prav nogometašem s takšnim pedigrejem treba dati prostor za delo.