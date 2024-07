Po 17 letih povratek Matavža, vrača se tudi Brnić

Tim Matavž je v minuli sezoni igral za hrvaškega prvoligaša iz Velike Gorice, za katerega je na 39 tekmah dosegel pet zadetkov. Največji pečat je pustil na Nizozemskem, kjer je branil barve Groningena, Emmna, PSV-ja in Vitesseja. Ob tem pa je igral še za Augsburg, Nürnberg, Genoo, Al Wahdo, Bursaspor in Omonio.

Za Celjane bo v naslednji sezoni igral Ivan Brnić , ki se je v Sloveniji že dokazoval kot nogometaš Maribora. Pri Celju so se z Olympiakosom dogovorili za posojo 22-letnega Splitčana do konca naslednje sezone, ob tem pa so si zagotovili še možnost odkupa.

Za slovensko reprezentanco je odigral 39 tekem in dosegel 11 zadetkov. Goričani so sicer v minuli sezoni druge slovenske lige zasedli četrto mesto, v finalu pokalnega tekmovanja pa jih je po streljanju enajstmetrovk ugnala Rogaška.

"Občutki ob prihodu v Celje so odlični. Vem, v kakšen klub prihajam in kakšni so cilji. Velik del pri moji odločitvi za vrnitev v Slovenijo je odigralo dejstvo, da ligo že dodobra poznam in da prihajam v ekipo, ki jo tvorijo kakovostni nogometaši, ki jih vodi trener, s katerim sem že sodeloval. Idealna priložnost, da lahko znova pokažem, česa sem sposoben. Celje raste iz sezone v sezono. Lani je ekipa prišla na vrh in tam jo želimo zadržati. Pomagati želim pri ponavljanju uspehov," je povedal Brnić.

To je že peta poletna okrepitev moštva iz knežjega mesta. Že pred tem so pripeljali vratarja Lovra Štubljarja (na posojo iz Empolija), bočnega branilca Matijo Kavčiča (Bravo), napadalca Armandasa Kucysa (Žalgiris) in krilnega napadalca Jahnoaha Markela (Kustošija).