Po 19 letih se je 'pokesal': 'Opravičujem se vsem mamam tega sveta'

Brazilski Ronaldo je bil poseben, samosvoj lik, tako na kot tudi zunaj nogometnih zelenic. Številne svoje privržence po Evropi in svetu je dolga leta navduševal z briljantno igro in nepozabnimi zadetki, a ena tekma je tistim, ki se še kako dobro spomnijo dogajanja na svetovnem nogometnem prvenstvu pred skoraj dvema desetletjema na Japonskem in v Južni Koreji, ostala še posebej v spominu.

Pred finalnim obračunom med Brazilijo in Nemčijo, ki jo je mimogrede dobila prva z izidom 2:0 prav po zaslugi obeh zadetkov Ronalda, se je tedaj prvi zvezdnik 'Carioc' odločil za drastično spremembo svoje pričeske. Zakaj je pravzaprav prišlo do tega, je eden od najboljših nogometašev vseh časov prvič po 19 letih pojasnil novinarju ameriškega Sports Illustrateda. "Grdo, katastrofa," se je ob pogledu na fotografijo kislo zasmejal Ronaldo in nadaljeval: "Ob tej priložnosti bi se želel opravičiti vsem materam tega sveta, ki so morale še nekaj časa po koncu tega svetovnega prvenstva gledati svoje sinove s tako pričesko. Zakaj sem se odločil za ta korak? Poglejte, v polfinalu s Turčijo sem utrpel poškodbo kolena. Na mojo in srečo brazilske reprezentance ta ni bila hujše narave, a poškodba je poškodba in takrat je to bila novica številka ena. Predvsem novinarji so pretiravali s tem, zato sem se odločil za drastično spremembo pričeske, s čimer sem preusmeril pozornost javnosti na druge, nenogometne stvari. Ta se je vse do uvodnega sodnikovega žvižga finalne tekme ukvarjala zgolj z mojo frizuro, tako da sem si 'kupil' nekaj miru za temeljito pripravo na finalni dvoboj. Daleč od tega, da bi bil ponosen na svojo pričesko, a na koncu je dosegla svoj namen."

Eden in edini, brazilski Ronaldo!