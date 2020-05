Po 'BBC' čas za 'MHH': Realov sanjski napad za novi Bernabeu

"BBC (Bale, Benzema in Cristiano) je osvojil štiri naslove v Ligi prvakov v petih letih. Težko si je predstavljati, da bi kdo lahko to izenačil,"je poročal AS, ki se je spominjal legendarnih napadalnih triov v Realovi zgodovini, na sam vrh pa postavil napad, ki so ga v zadnjih letih sestavljali Cristiano Ronaldo, Gareth Balein Karim Benzema. Portugalec je klub zapustil po zadnjem osvojenem naslovu v Ligi prvakov leta 2018, Bale pa je kljub ponavljajočim se govoricam ostal član "kraljevega kluba" vse do zdaj, a naj bi mu s koncem aktualne sezone do konca "odklenkalo". Tudi Benzemaju že lep čas iščejo primernega naslednika.

"Klub dela na tem (da bi kdo izenačil podvig BBC, op. a.) v pisarnah, dodatna in nepričakovana težava pa je huda gospodarska kriza, ki izvira iz covid-19, želijo pa sestaviti trizobi napad, ki bi gotovo zaznamoval neko obdobje, če bi jim ga uspelo združiti. To je MHH ali Mbappe, Haaland in Hazard,"piše AS.

"Trio, ki bi zagotavljal gole (predvsem s Francozom in norveškim gigantom), hitrost in prodornost (kakovosti Belgijca, da pa ne pozabimo tega, česar je sposoben zvezdnik PSG, ko je v polni formi) ter smisel za spektakel. V mislih navijačev z Bernabeua se pojavlja misel o tem, kako bi bil videti napad z Mbappejem, ki vstopa kot vihar po desni, kako Hazard vlada levemu boku in kako Haaland požre vse, kar pride do njega v kazenski prostor. In tega bi bilo veliko. To je že pokazal proti Schalkeju v soboto, ko se je nogomet vrnil na svetovno raven, da mu dvomesečna izolacija ni odvzela nosa za gol. Poleg tega pa bi tu imel na klopi še Viniciusa, Rodryga, (Marca) Asensia, Benzemaja ..."