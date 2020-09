Po Burgiću iz ND Gorica odšel še trener Lučić

ND Gorica je sicer izjemno slabo začelo aktualno sezono prve lige. Na uvodnih dveh tekmah je vpisala dva poraza (tekma z Olimpijo je bila prestavljena zaradi okužb v taboru zmajev), a v oči bode predvsem število prejetih zadetkov: na dveh tekmah so plavi namreč prejeli kar osem zadetkov. V nedeljo so izgubili proti Kopru (2:4), kljub temu da so od 29. minute imeli številčno premoč, saj je bil pri Kopru izključen Lovre Čirjak.

"Lučić je ekipo prevzel na najnižji točki v zgodovini kluba in jo v lanski sezoni preko dodatnih kvalifikacij pomagal vrniti tja, kamor tudi spada. V luči nedavnih rezultatov je skozi konstruktivne pogovore med Lučićem in vodstvom kluba prišlo do zaključka, da je ekipa prišla do točke, ko potrebuje nove ideje," so zapisali na spletni strani novogoriškega kluba.